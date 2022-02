Prejuicios y tabús se siguen oponiendo a matrimonios igualitarios

Luego de que el pasado lunes 7 de febrero, se realizara en el Registro Civil de la ciudad de Veracruz, el primer matrimonio igualitario sin tramitar amparo judicial, la chica transexual de 26 años, Nicole Hernández Jiménez y su esposo, Iain Ismael Hernández Valencia, de 20 años, coincidieron que aún persisten los prejuicios y el repudio de la sociedad hacia los matrimonios igualitarios, por lo cual, su casamiento, lo consideran un gran logro.

La novia añadió que, incluso, la madre de su esposo se opuso a este matrimonio y se negó a estar presente en este enlace nupcial.

“Es la primera vez que una chica transexual llegue a casarse al altar porque ya sabes, siempre hay prejuicios, los señalamientos y muchas cosas más (…) Huno una controversia con su mamá, como todo, no quieren aceptar la realidad. Yo siempre lo he dicho, esta no es una gripa, es una preferencia sexual con la que se nace y gracias a Dios tenemos el apoyo de su papá (…) Sigue habiendo prejuicios, desgraciadamente la comunidad no está unida”, dijo Nicole.

Mencionó que, luego de tres años de noviazgo y un año de vivir juntos, contrajo matrimonio como cualquier pareja heterosexual.

Nicole conoció a su novio por una aplicación de citas y se enamoraron, por lo que, para poder celebrar la boda, Nicole tramitó un cambio de sexo en su acta de nacimiento ante el Registro Civil, con apoyo de la agrupación LGBTTIQ+ “Jarochos” para poder realizar la unión como un trámite como cualquier pareja heterosexual.

Reconoció que, con este suceso, rompe paradigmas en materia de derechos civiles para la comunidad y para las legislaturas, ya que, a con este matrimonio más parejas trans podrían unirse por el vínculo nupcial de manera más ágil.

“Que hagan conciencia y le den oportunidad a la comunidad gay para poder realizar todos sus sueños al 100, sin ninguna traba, en todos los conceptos que se puedan realizar”, externó la novia.

También te puede interesar:

Por su parte, su esposo, Iain Ismael Hernández Valencia comentó que el primer obstáculo al que se enfrentaron fue con sus propios familiares, quienes criticaron su decisión de casarse con Nicole, sin embargo, decidieron hacer valer sus derechos y defender su amor para contraer matrimonio.

“Mi familia, no lo aceptaban más que nada, no me dijeron nada, pero no lo aceptaban y, la verdad, es mi vida y yo la vivo como yo quiera, hasta la fecha no lo aceptan, pero es mi vida (…) Mi familia paterna sí la acepta, la materna no toda (…) Mi mamá no estuvo, pero sí mi madrastra. Mi papá sí me apoyó y pues estoy muy feliz”

Cabe mencionar que, Nicole e Ismael sí tienen pensado en formar una familia propia, comparten su interés por tener hijos en algún momento como pareja, ya sea en adopción o a través de alguna alternativa, por lo cual, en su momento lo analizarán.

“Yo tengo el interés de querer adoptar, está en mis planes una adopción y mi pareja quiere algo de él, entonces veremos qué acuerdo tendremos más adelante”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.