Xalapa, Ver.- Aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV) cometieron “autoplagio” y por ende, alumnos y parte de la comunidad universitaria exigen nulidad en la selección de los tres varones que podrían ser sucesores de Sara Ladrón de Guevara.

A través de la plataforma de Change.org, se difundió una petición para mostrar que Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Héctor Francisco Coronel Brizio y Jorge Manzo Denes, repiten textos ocupados de forma idéntica en años anteriores.

Para Aguilar Sánchez y Coronel Brizio se señala que copiaron de manera idéntica o casi idéntica párrafos de otros trabajos; mientras que Manzo Denes, al parecer, retomó sin hacer referencia gran parte del proyecto que presentó en su primer intento por ser aspirante a la rectoría.

Por lo anterior, la petición en esta plataforma digital pide “Que se demuestre que hay o no plagio por parte de a quien le corresponda la carga de la prueba: a la Junta de Gobierno o a quienes estén señalados por el supuesto ilícito cometido, por comisión u omisión; porque si se le deja a la Comunidad Universitaria, en lo que denuncia y se aclara, al final habrá sanciones para quienes resulten responsables, descrédito por dejar pasar y por no actuar a tiempo a quienes les corresponda responder por el desempeño pulcro del proceso y, lo peor, desprestigio para nuestra institución de educación superior autónoma”.

Con esta situación, los alumnos y comunidad universitaria señalan que se observa una situación delicada y que pone en entredicho la transparencia, objetividad, certeza y pulcritud del proceso de selección en la Máxima Casa de Estudios de Veracruz.

“Qué razón habría para que la autoridad del órgano colegiado que debe estar exento de la más mínima duda; se quebrante porque deje en el ambiente universitario y en la sociedad la duda razonable de que arribe a la rectoría un plagiario? No es cualquier tema hablar de PLAGIO; el proceso aún no termina. No nos arriesguemos a tener un rectorado estigmatizado”, se lee en la petición vigente en Change.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

