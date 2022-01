Por fallas en el sistema no entregan placas a los automovilistas

En las oficinas de Hacienda del Estado, ubicadas en la capital de la entidad, los automovilistas pagaron su cambio de placas de circulación, pero estas no fueron entregadas por presuntas fallas en el sistema.

La situación fue denuncia por los interesados en poner al corriente su unidad móvil desde el anuncio dado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco.

Marcela Uscanga López es una de las automovilistas que acudió a las instalaciones de la dependencia en la ciudad de Xalapa, ubicadas sobre la calle Santiago Bonilla, en la colonia Obrero Campesina.

El pasado domingo 2 de enero pagó un total de mil 140 pesos para adquirir las nuevas placas para su vehículo particular

“Dicen que no tienen sistema para cambiar las placas. Pagué el domingo y sí me cobraron las placas”, expresó molesta.

La entrevistada se dijo defraudada por parte del personal de Hacienda del Estado, pues si el sistema no servía no debieron haberle cobrado la cantidad que solicitan a cambio.

“Me dicen: no pues te hubieras esperado, es que el sistema no estaba al 100”, reprochó la afectada.

Además, no le dieron una fecha probable para la entrega de sus placas y solo le comentaron que le llamarían por teléfono cuando ya estuvieran disponibles.

También te puede interesar:

Carece Veracruz de verdadera evaluación sobre calidad del aire: Investigador

Sefiplan debe investigar y sancionar violación a derechos humanos de proveedores

Hay placas que saldrán de circulación

Es de recordar que en los últimos días de diciembre, el gobierno estatal, a través de la Sefiplan, dio a conocer que sacarían de circulación las placas que se otorgaron en el año 2011 o antes, para dar cumplimiento a la norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), que establece que en un estado únicamente pueden circular dos tipos de diseño de placas vigentes.

En ese momento, el secretario de Finanzas explicó que ello comenzará a aplicarse a partir del primero de enero, donde las placas con diseños del 2011, serán eliminadas y las nuevas tendrán un costo de mil 311 pesos.

Arantxa Arcos/ El Dictamen

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen