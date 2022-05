Polo Deschamps denuncia ante la FGE un intento de extorsión   

El pasado 6 de abril el ex alcalde de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps Espino Barros, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, por intento de extorsión y amenazas.

En documento enviado a los medios de comunicación, el agraviado relató que, recibió llamadas telefónicas donde le solicitan deposite 7 millones para evitar que, presuntamente, la actual administración municipal ejecute denuncias penales en su contra.

El escrito fue presentado por el bufete de abogados de Pedro Olea, y se alcanza a leer.

“Es importante precisar que, desde que la presente administración llego al encargo, han contado con la bandera o consigna de generar una campaña de desinformación tendiente a imputar de forma sumaria y unipersonal en contra del suscrito y quienes fueron mis colaboradores, basándose en manifestaciones subjetivas contrarias a la realidad, carentes de sustento material alguno y que emanan de elucubraciones mentales irreales”.

En la denuncia, los abogados de Polo Deschamps señalan que “en ese orden de ideas el pasado 03 de Abril del año en curso, encontrándose el suscrito desayunando aproximadamente a las 11:30 de la mañana en compañía de MANUEL ANTONIO MATA ARGOT, recibí una serie de llamadas muy insistentes de números desconocidos y que aparecían en mi celular bajo la leyenda de “numero oculto”.

Dichas llamadas aun y cuando no las tomaba, no cesaban, esto es, continuaban de manera reiterada marcándome de diversos números, todos con la misma leyenda de “numero oculto”.

Como tal situación no cesaba y se prolongó por la tarde del día 03 de Abril de la presente anualidad, y los días 4 y 5 de Abril de esta anualidad se repitieron dichas llamadas, es por lo que el suscrito procedió a responder el día 5 de Abril de este año a la llamada de “DICHO NUMERO OCULTO”.

Al tomar la llama pregunte:

– Bueno, Quien habla?

A lo que me respondieron:

– Cabrón, te hablamos de parte del SR. ISLEÑO, ya te llevo la chingada, si no tienes listos $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS) para entregárselos a nuestro jefe el día de mañana, te va a caer una sorpresa a finales de mes, si no quieres que procedan en tu contra, ve juntando esa lana, tienes 1 día para conseguir la lana.

El suscrito inmediatamente después colgó, pues nunca se identificó el interlocutor ni sabia claramente a que se refería, por lo que pensé que sería un acto aislado”.

“Posteriormente el día 6 de abril de esta anualidad, me volvieron a llamar en reiteradas ocasiones, de la misma forma que me habían marcado los días pasados, esto es, de forma insistente y con números desconocidos por el suscrito o no identificables, como dichas llamadas otra vez no cesaban, procedí a contestar, a lo que me dijeron que:

– Cabrón ya tienes el dinero, nuestro patrón quiere sus $7,000,000.00 (SIETE MILLONES N.N. ), ya sabes que si no los das te va a cargar la chingada, no vas a aguantar todo lo que te espera, ya tenemos un proceso contra ti.

A lo que respondí lo siguiente:

– Yo no tengo nada que ocultar, no se quien seas o quien te esté ordenando hacer esto, pero yo no me voy a prestar a un chantaje, y les colgué”.

En el pasado mes de abril fue cuando Polo Deschamps presentó formal denuncia ante la FGE, “Como desconozco que personas ejecutaron dicha llamada y no me consta que personas ordenaron la realización de dicha llamada, con el objetivo de amenazarme o intimidarme o extorsionarme, ni conozco con que motivos o fines lo hicieron, es por lo que hago del conocimiento de la autoridad investigadora, lo narrado anteriormente”.

“Así las cosas como lo expuesto anteriormente se actualizan hechos y situaciones que pudieran ser constitutivos de delitos cometidos en agravio de mis representados, mismos que hago de su conocimiento para que de considerar que se actualicen elementos del tipo penal se emitan los pronunciamientos jurídicos correspondientes.

Está por demás manifestar y solicitarle a esta representación social para el éxito de la investigación, procuración de justicia, así como de la acción reparadora del daño esta representación social deberá realizar tantas y cuantas diligencias sean necesarias hasta llegar a agotar todas las líneas de investigación que en su momento permitan el esclarecimiento de los hechos, así como la responsabilidad de los hoy investigados”, concluye la denuncia.

