Policías municipales de Veracruz no se dan abasto: Gobierno estatal

Xalapa, Ver.- Mitad de los policías municipales están a disposición del presidente municipal de Veracruz y “no se dan abasto” con las situaciones a atender en la ciudad.

Así respondió el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez al ser cuestionado sobre la caída y muerte de un menor en una alcantarilla robada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el puerto de Veracruz.

“Si hacen eso los malandros (robo armado en calles de Boca del Río), que no se van a llevar una tapa. No es cuestión de echar culpas pero sí que nos apliquemos todos, los que tenemos participación en eso. Vamos a seguir trabajando, aportando policías y el hecho fue lamentable, lo que le pasó. Tiene que atenderse”, indicó.

García Jiménez recalcó que la CFE debe reestructurarse para atender el robo de tapas, pues es una situación recurrente que –a su parecer- también deben resolver y coadyuvar para evitar accidentes trágicos como la muerte de Brian, un menor de 13 años que cayó y murió cuando caminaba en calles del fraccionamiento Chivería.

Te puede interesar:

“Por qué no previeron, CFE debe aclarar su responsabilidad aquí. Todos tenemos que aclarar, también nosotros, tenemos que estar viendo que no suceda esto pero el análisis tiene que ser completo. Si no, nos la vamos a pasar así, tenemos que entrar al problema integral, completo”, refirió.

En cuanto a la presunta detención arbitraria del joven identificado como Cuauhtémoc, en la calle de Sayago, de la capital del estado, García Jiménez comparó el actuar de los policías de Xalapa con los de Boca del Río y Veracruz.

Ante ello, refirió que el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero moviliza a sus más de 400 policías; mientras en los municipios conurbados de la costa –antes mencionados- no acuden cuando la situación ocurrió.

Ejemplificó el robo a comercios en la zona centro del puerto de Veracruz y el intento de atraco en un cajero de Boca del Río, sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, vialidad muy transitada.

“Es momento de que se haga una revisión de qué le toca a cada sector”, sentenció.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.