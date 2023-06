Población LGBTTI supera el millón 800 mil veracruzanos, Inegi da cifras inexactas: Colectivo

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la población mayor de 15 años de la comunidad de la diversidad sexual son inexactas, afirmó Benjamín Callejas de la Coalición LGBTQ+.



El activista comentó que la estadística de la población de la diversas, según el Inegi, es de más de 300 mil veracruzanos, esos datos pueden ser tendenciosos, para seguir manteniéndolos como una minoría.



A nivel nacional hay más de 12 millones de personas de la comunidad de la diversidad y de esas un millón 800 mil son veracruzanos, datos que tienen colectivos, afirmó Benjamín Callejas.



Comentó que el no reconocer al total de población diversa incidente en las políticas públicas, pues el gobierno todo lo debe medir y si no reconocen la totalidad no hacen una correcta planeación de acciones positivas para la comunidad.

“Por ahí el INEGi afirma que hay cinco millones de personas de la diversidad sexual, pero hay consultoras serias que calculan que son doce millones mayores de 15 años”.

Explicó que para obtener la estadística el Inegi mandó oficios a los colectivos para conocer los datos de la población, sin embargo, su información es reflejo de una muestra, pues muchos integrantes de la comunidad no fueron censados.



“El dato está un poco sesgado y yo no quiero pensar que es maña del Estado para no reconocer a la comunidad (…) esas estadísticas no son exactas”.

