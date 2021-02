-Sara González afirmó que las desapariciones por parte de las autoridades han continuado

Xalapa, Ver.- Los colectivos “Buscando corazones perdidos” y “Por la Paz Xalapa”, de búsqueda de personas desaparecidas, anunciaron una jornada de reforestación en todo el estado por cada desaparecido que hay.

“Está iniciativa que pretende plantar árboles y nombrarlos en memoria de todos aquellos que de forma violenta e inhumana ya no están con nosotros”, expresó Alma Cecilia Carmona Ortega, del colectivo Toda vida vale.

Afirmó que este movimiento no es con fines políticos, lo que buscan es trabajar en la concientización, la prevención, cuidado de la vida propia y los semejantes, así como aportar a la conservación del medio ambiente.

La plantación se iniciará el 21 de febrero en diferentes partes de Xalapa, en dos áreas. En cada una se sembrarán dos árboles por área para respetar las medidas de sana distancia.

Uno de los lugares será el bosque Los Pinos, ubicado en la colonia Margarita Maza de Juárez y, el segundo, será en el parque Ferrocarrilero, ubicado en la avenida Miguel Alemán, esquina con Ferrocarril Interoceánico.

“Esto es para que tomemos conciencia y trabajemos en la prevención de los delitos de secuestro, feminicidios, homicidios y desapariciones forzadas”, agregó Carmona Ortega.

Por su parte, Sara González, representante del colectivo “Por la Paz Xalapa”, consideró que si las autoridades hicieran su trabajo, los colectivos no tendrían que hacer este tipo de acciones que visibilizan lo que está pasando desde hace muchos años respecto a las personas desaparecidas.

“Como pueblo nos debemos unir en la exigencia de no más desaparecidos, no más sufrimiento para todas las familias y que no paramos, que seguimos buscando tanto en vida como sin vida y que llegamos a decir que Veracruz es una fosa, cuando esas frases no deberían existir”, externó.

La activista por personas desaparecidas lamentó que a la fecha las autoridades de la Fiscalía General del Estado sigan siendo omisas, se tarden tanto en atender a las víctimas, cuando su obligación es dar una atención adecuada y expedita.

Sara González lamentó que la Fiscalía no dé a conocer las cifras exactas de los desaparecidos, lo que se sabe es que este estado es uno de los que más desaparecidos registra a nivel nacional.

“Mentira que las autoridades ya no participan en secuestros y desapariciones, hasta el hecho de sembrar pruebas a familiares, a dirigentes para acabar con ellos y aplacarlos”, señaló.

