Piden justicia por la muerte de joven atropellado en Lagos de Puente Moreno

Después de tres meses de perder la vida al ser impactado por un vehículo particular en el fraccionamiento Lagos de Puente Moreno del municipio de Medellín de Bravo; familiares José Antonio Tinoco Alcántara, pidieron justicia para el joven de 19 años.

Encabezados por su padre José Antonio Tinoco Acevedo, solicitaron al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, que solicite a la Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz; que agilicen las investigaciones para castigar a la responsable, identificada como María del Carmen Pérez Tejeda, quien conducía el vehículo que azotó al joven que circulaba en su motocicleta.

“Hasta ahorita tenemos tres meses peleando. Hoy exactamente mi hijo cumple tres meses de haberse ido. Esta persona sigue libre, nunca fue detenida, porque en su momento tuvo que haber sido detenida según la ley y no lo fue. La fiscalía no ha avanzado y pedimos al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que ponga manos en el asunto, porque no se vale que otra vida más quede impune. Los policías municipales no la detuvieron y la señora sigue en libertad”, comentó.

Dicho accidente ocurrió el pasado 27 de agosto, a las 11:30 de la noche, en la avenida Las Joyas esquina Ópalo del fraccionamiento Lagos de Puente Moreno.

Explicó que se levantó un peritaje a favor de su hijo, es decir, las autoridades determinaron que la responsable del choque era la conductora del vehículo particular.

Sin embargo, la señora nunca fue detenida por las autoridades que acudieron al siniestro, e incluso el vehículo ya fue sacado del corralón; esto pese a que las investigaciones no se han concluido.

Dicho caso se encuentra en la carpeta de investigación 26852020, a cargo del Fiscal Séptimo Miguel Palacios.

Los familiares presentaron una demanda por el hecho, sin embargo, ha sido ignorada por las autoridades.

