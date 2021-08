Piden al INAH reporte daños que dejó el huracán en zonas arqueológicas

Después de un año y medio de afectaciones económicas que ha dejado la pandemia del Covid-19, ahora las zonas arqueológicas fueron devastadas por el paso del huracán “Grace” y por ello piden al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dé a conocer un reporte detallado sobre daños en El Tajín, Quiahuiztlán y Las Higueras, dijo Guillermo Macías Lagunes, integrante de la Asociación de Guías de Turistas del estado de Veracruz.

“La zona arqueológica del Tajín, el área de vendimia y restaurantería, está devastada, son parte de los efectos del huracán Grace”, comentó.

Requieren apoyos inmediatos para Papantla

“Sabemos muy bien la situación por la que están pasando los compañeros del Tajín, de por si tienen más de un año y medio sin venta, luego las inversiones pérdidas, ahora el daño y el deterioro por el huracán, me mandaron fotografías de los daños a sus restaurantes, queremos saber que nos informe la comunidad arqueológica del Tajín, como está la estructura de las pinturas que tiene una protección muy endeble, sé que hay daños, no los han reportado”, comentó.

Reiteró que se reportan afectaciones en la zona arqueológica de Quiahuiztlán y Las Higueras.

“No tenemos reportes, pero sí sabemos que hay daños y que no me digan que no porque la vox populi es la que manda en este momento”, comentó.

Exigen que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de un reporte detallado de las afectaciones sobre todo en las zonas arqueológicas ubicadas en la zona norte del estado.

INAH descarta afectaciones en zona arqueológica de El Tajín

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Centro (INAH) reportó el pasado 24 de agosto que, tras realizar los recorridos en la zona arqueológica de El Tajín, no se registraron afectaciones tras el paso del huracán “Grace” en esa zona de la entidad.

Desde antes de que azotara el fenómeno meteorológico, autoridades del Centro INAH Veracruz y de la Zona de Monumentos Arqueológicos El Tajín, con la asesoría de coordinaciones nacionales de Arqueología y Conservación del Patrimonio Cultural del IANH, llevaron a cabo acciones preventivas para proteger las estructuras prehispánicas.

La parte que sí presentó afectaciones menores, informaron, fue el área de servicios, donde se registraron caídas de árboles y ramas, situación que ya es del conocimiento de la aseguradora para iniciar el reclamo correspondiente. De manera paralela ya están limpiando el lugar.

Más información en: https://www.inah.gob.mx/boletines/10265-sin-afectaciones-en-las-estructuras-arqueologicas-de-el-tajin-veracruz-tras-paso-del-huracan-grace

