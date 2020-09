Piden a AMLO reactivar el Ingenio San Francisco El Naranjal

Tras siete años de permanecer cerrado, obreros y sus familias pidieron a las autoridades gubernamentales la reactivación del Ingenio San Francisco El Naranjal, ubicado en el municipio de Lerdo de Tejada.

Martín Sanz González, representante de los obreros y sus familias, pidió en específico al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su promesa de campaña: que logrando el triunfo este ingenio, que representaba una fuente importante de trabajo para los habitantes de Lerdo de Tejada, sería reabierto.

Destacó que desde el 2012 fue cerrado tras un fraude que se cometió; lo que dejó sin trabajo a 310 trabajadores directos y 110 de confianza, sin contar a los cortadores de caña que sumaban 100 extras.

“En total estamos hablando de 18 mil familias, pero directamente somos 400 familias, a parte los indirectos”, comentó.

Agregó que el mandatario federal pidió su voto a los habitantes de Lerdo de Tejada y se comprometió a gestionar la reapertura de este lugar; pero a la fecha no ha habido ninguna respuesta.

“No nos han dado ni una fecha ni nada, sus palabras son que, si se va a abrir, pero no hay una fecha ni nada y ya no aguantamos sin trabajo, no tenemos dinero ni nada, sin seguro”, comentó.

El entrevistado explicó que existe el Ingenio San Pedro, que no es suficiente para darle trabajo a todos los trabajadores que no tienen empleo.

