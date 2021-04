Pide PRD trato digno y prioritario para personal de salud en Veracruz

El dirigente del PRD en Veracruz hace un llamado a los gobiernos estatal y federal a priorizar al personal de salud que no ha sido vacunado antes de seguir con maestros

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz se solidariza con el personal médico de los sectores público y privado de la entidad que no ha sido atendido como se merece, ni correspondidos en su esfuerzo por salvar vidas, esto al no haber sido considerados en el esquema de vacunación contra el Covid-19 por parte de los gobiernos estatal y federal, expresó Sergio Cadena Martínez, a nombre de la Dirección Estatal Ejecutiva.

Aún existe personal de hospitales que no ha sido considerado

Lo anterior, ante la legítima molestia del personal de hospitales al no ser considerados y después de haber vacunado a miles de ciudadanos mayores y por iniciar lo propio con docentes, dejando de lado a un gran porcentaje de médicos, enfermeras, camilleros, químicos, personal de limpieza y otros integrantes del sector Salud.

“Consideramos que el esquema que se está llevando a cabo por los ejecutivos federal y estatal, no tiene claro el rumbo que debe seguir; ya están preparando vacunas para maestros, quienes merecen todo nuestro respeto, pero hay que considerar que son miles de padres de familia los que se oponen a que sus hijos regresen en el corto plazo a las aulas para tomar clases presenciales y por el contrario, personal médico que continua apoyando los trabajos de sus compañeros de primera línea en los centros médicos no son considerados”, apuntó.

“Claramente están atendiendo otros intereses políticos”

Cadena Martínez expresó que han sido cientos de integrantes del personal médico de todas las regiones de Veracruz los que le han expresado en sus constantes recorridos por el estado su molestia y desilusión, ya que siguen vinculados a trabajos complementarios de sus centros de trabajo como lo son hospitales y consultorios médicos, sin que les tomen en cuenta para la vacuna.

“Me han pedido que nos expresemos al respecto y exijamos justicia como partido y como personas para su trabajo, ya que en un inicio se les reconoció, pero después se les ha relegado y olvidado pues claramente están atendiendo otros intereses políticos ante la cercanía de la jornada electoral”, afirmó Cadena Martínez.

Ante ello, el presidente estatal perredista pidió a médicos y personal de Salud que el PRD no los abandonará ni dejará solos: “Seguiremos cercanos a ellos como ha sido hasta ahora, hasta que sean atendidos”, aseveró.

De esta manera, el líder del partido del Sol Azteca refrendó el compromiso solidario del personal que conforma al PRD, militantes y simpatizantes, quienes, agregó, les valoran y reconocen su entrega y esfuerzo y no dejarán de alzar la voz para que no los minimicen y reciban un trato digno, “porque no es válido que en el sector haya empleados de primera y empleados de segunda”.

