Pide MORENA que gobierno estatal saque las manos del proceso electoral

Con miras a la renovación de la dirigencia y secretaría nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional, a realizarse del 22 al 28 de septiembre; el secretario general con funciones de presidente del Comité Directivo Estatal de Morena en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores, exhortó a la militancia a no caer en provocaciones de algunos integrantes del gobierno estatal, que están intentando meter mano en el proceso electoral 2020-2021.

“Son personas que vienen del gobierno, eso sí quiero ponerlo en claro. Y solicito que el gobierno saque las manos del proceso en el partido, pues parece que no han entendido las palabras de nuestro presidente de la república, nuestro líder moral, me refiero al licenciado Andrés Manuel López Obrador; donde él dijo claramente que no hay partido de estado y pues vivimos otros tiempos. Esto no es más de lo mismo, no es PRI ni PAN, no es PRD”, comentó.

Destacó que Morena es un partido que representa el cambio verdadero; y algunos miembros que dicen ser morenistas no han entendido los principios del mismo, como no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Sentenció que las personas que quieran confundir y engañar al pueblo no son verdaderos morenistas y serán expulsados a través del Tribunal Jurídico, que es la Comisión Nacional de Justicia.

Destacó que no permitirán que la ambición del poder, sigan dañando al partido.

Lamentó que exista más preocupación por las aspiraciones personales por parte de algunos adelantados, que por la unidad del partido.

Te puede interesar:

“Algunos andan acelerados, desesperados buscando según la dirigencia estatal. Para empezar no existe ninguna convocatoria, únicamente existe la nacional, donde se va a definir vía encuesta el dirigente nacional y secretario general. Pero no podemos engañar a la gente, mucho menos a los militantes, simpatizantes y obradoristas”, comentó.

Concluyó que los 20 distritos federales, donde hay presencia de Morena, con sus 10 delegados, ya están trabajando con miras al proceso electoral del 2021.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.