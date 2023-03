Para cubrir las necesidades básicas en las familias, el Senador de la República, Julen Rementería del Puerto, solicitó al Gobernador del Estado de Veracruz, implementar un programa social para las mujeres veracruzanas, en condición de pobreza, que se dediquen al trabajo del hogar y no perciban ningún tipo de remuneración.

“Presentamos ante el Senado de la República un Punto de Acuerdo, para que el gobernador de Veracruz, implemente un programa para favorecer a las mujeres veracruzanas, específicamente aquellas mujeres que por razones de su actividad familiar no pueden tomar trabajos de tiempo completo y lo hacen de manera informal por lo que no reciben un salario como quienes trabajan una jornada completa”, explicó.

En dicho Punto de Acuerdo, el legislador propone que todas las mujeres veracruzanas en situación de pobreza, reciban mediante el otorgamiento de transferencias monetarias, capacitación para el desarrollo humano, actividades de desarrollo comunitario y actividades para propiciar el emprendedurismo, esto con el objetivo de combatir la brecha económica de género, la pobreza y la falta de remuneración a este sector que además de llevar lo básico a sus hogares tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos e hijas.

Pide Julen Remetería a gobierno de Veracruz, otorgar apoyos económicos a mujeres jefas de familia que más lo necesiten

“Este programa social que se pide implementar en Veracruz, es para brindarles un apoyo a las mujeres y puedan recibir un ingreso de parte del gobierno y con ello completar de manera adecuada sus ingresos, ya que el trabajo en el hogar no es remunerado y se refleja en que no tengan incursión en el mercado laboral o no tienen un salario fijo ni completo”, añadió.

Rementería del Puerto, señaló que, según datos del Coneval, hay 29 millones de mujeres en situación de pobreza, lo que representa el 44.4% de todas las mujeres que residen en el país. Además, en general, respecto a las personas en situación de pobreza, hay 2.5 millones más mujeres que hombres, y si a todo ello se le suma la discriminación que tradicionalmente sufren este sector, se espera que el número de ellas en pobreza y pobreza extrema sufra un aumento al cierre de este año.

“Si es verdad que se quiere apoyar a las mujeres, debemos hacerlo ahora, así que al gobernador le hacemos un llamado respetuoso, pero al mismo tiempo enérgico, para hacer algo por las mujeres veracruzanas y lo hagamos ya”, apuntó.

El legislador veracruzano explicó que es importante implementar y adoptar este tipo de programas es importante como políticas públicas positivas, los cuales han dado resultado en otros estados como: en el Estado de México, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Baja California y la Ciudad de México, donde la meta para este 2022 es que el número de beneficiarias del “Salario Rosa” llegue a las 600 mil, pues en la actualidad son 500 mil mujeres quienes lo reciben o lo han recibido.

