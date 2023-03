Pide Julen Rementería incluir a los Químicos Clínicos en el catálogo sectorial de puestos

En un punto de acuerdo solicitó a las secretarías de Salud federal y de Veracruz dignificar a este sector

El Coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, presentó un punto de acuerdo exhortando a los titulares de las secretarías de Salud federal y de Veracruz, para que modifiquen del Catálogo Sectorial de Puestos, y con esto permitir a los trabajadores egresados de la Licenciatura en Química Clínica, estar en condiciones de acceder a puestos afines a su área de estudios, en igualdad de circunstancias, y en consecuencia, poder recibir una remuneración adecuada y proporcional al desempeño de sus funciones profesionales y su preparación académica.

“Es grave lo que está pasando en el sector salud en Veracruz, pareciera que a las autoridades no les importa lo que pasa con los Químicos Clínicos, este personal que está subvaluado en la entidad, no se le ha reconocido que sin su trabajo no se podría garantizar el diagnóstico serio y profesional de la salud y pese a ello, no se le dignifica como debiera de ser”, declaró.

Rementería del Puerto señaló que hay laboratoristas que egresan o llevan años laborando en el sector salud y no son tomados en cuenta dentro del escalafón de puestos, porque erróneamente son calificados como “técnicos”.

“Hoy esta profesión está muy mal pagada, ganan aproximadamente 14 mil pesos y si estuvieran reconocidos podrían ganar más y ocupar mejores puestos, es por ello este punto de acuerdo, que su profesión sea reconocida y esté considerada en un catálogo sectorial”, apuntó.

Actualmente los químicos clínicos no están incluidos en el catálogo sectorial de puestos de la secretaría de salud federal por lo tanto no pueden aspirar a alguna promoción a químicos, cuando la mayoría de ellos cuentan con sus títulos, cédulas profesionales, y continúan certificándose en su ramo.

“Es necesario incluirlos en un catálogo sectorial, deben ser incluidos como un acto de justicia, y que no sigan excluidos por parte de la Secretaría de Salud, deben ser valorados también como profesionales de la salud”, instó.

