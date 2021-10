Pide AMLO a damnificados en Veracruz honestidad y nada de “chanchullos” .

El presidente AMLO estuvo este sábado en Huayacocotla donde supervisó los censos a damnificados por el huracán “Grace” en el norte de Veracruz

Huayacocotla, Ver.- Luego de la inconformidad de decenas de familias por los cencos que realizan tras el paso del huracán “Grace” en comunidades del norte de Veracruz, Hidalgo y Puebla, este día el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la gente “honestidad y nada de chanchullos”.

Supuestas irregularidades en censos serán atendidas

Acompañado de autoridades estatales, integrantes de su gabinete y personajes de la política local, el presidente supervisó los avances de la entrega de apoyos federales en la entidad a las familias que lo perdieron todo tras el paso del fenómeno meteorológico.

“Hay, desde luego, alguna inconformidad, hay que atender a todos. Hay quienes dicen ‘no fui censado’, ‘no me tomaron en cuenta’, hay que atenderlos. También este método es muy apegado a la realidad y si no hubo afectaciones, si no fueron damnificados pues no se les puede apuntar, no se les puede inscribir.

Tenemos que actuar con honestidad, todos

“Tenemos que actuar con honestidad todos, nada de mentiras, nada de chanchullos, eso también hay que hacerlo a un lado”, pidió.

Pidió a su gabinete atender a la gente que segura no haber sido considerada en el censo. Destacó que este ejercicio se realizó en 40 días y se han atendido a 45 mil 318 familias, a quienes se les ha entregado 35 mil pesos, lo que ha significado para su administración una inversión de mil 586 millones de pesos.

Te puede interesar

En fechas pasadas se han documentado las inconformidades de grupos en Papantla y otras partes de la zona norte de Veracruz que piden ser considerados en el censo, ya que argumentan que varias irregularidades se han dejado notar como beneficio a parientes de funcionarios y a personas que no registraron daños en sus casas, así como presentar propiedades construidas con materiales de alta calidad.

Pide AMLO a damnificados en Veracruz honestidad y nada de “chanchullos”

En esas protestas, han pedido que el delegado federal Manuel Huerta los atienda, sin que a la fecha esto ocurra. Los quejosos han llevado su protesta al grado de retener a los empleados de Bienestar o bloqueos carreteros.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.