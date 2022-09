Las pensiones del Bienestar son un legado permanente de la Cuarta Transformación, un derecho plasmado en la Constitución federal que ningún otro gobierno le habrá de quitar al pueblo; nuestros adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes nunca más volverán a estar solos, afirmó el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local.

El Legislador refirió que diputadas y diputados, orgullosamente, alzaron la mano a favor de la reforma al artículo cuarto de la Constitución federal, a fin de establecer este derecho universal y progresivo para las personas adultas mayores, quienes para el 2024 estarán recibiendo seis mil pesos bimestrales.

En el marco de la entrega de credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), en el Gimnasio Omega de esta ciudad capital, Gómez Cazarín recordó que este apoyo directo a las personas adultas mayores lo inició el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2001, estando al frente del gobierno de la Ciudad de México; en ese entonces los gobiernos neoliberales se le fueron encima tachándolo de loco, cuestionando de dónde sacaría el dinero y que era un populista, que lo hacía para conseguir votos.

Pensiones del bienestar, legado permanente de la 4T a favor del pueblo: Gómez Cazarín

Te puede interesar:

“Les falló, porque este programa tiene 21 años y ahora el Presidente mejoró este apoyo, haciéndolo progresivo, de tal suerte que para el 2024 alcanzarán una pensión mensual de seis mil pesos, además de que el programa se elevó a rango constitucional para que sea un derecho de todas y todos ustedes. Cuando se escribe como derecho en la Constitución, ningún gobierno en el futuro podrá quitárselo (el apoyo), porque es irreversible, es un derecho universal que no puede ser para uno sí o para uno no; nuestro Presidente no pensó en colores políticos, sino en el bienestar de las personas adultas mayores”, destacó en su participación.

Y compartió una situación lamentable que le tocó presenciar hace seis años: “Estaba en una comunidad de mi pueblo (Hueyapan), tenían a un señor de 75 años formado en una fila, bajo un sol de 40 grados; el señor se sintió mal y no le quisieron pagar su pensión porque debía estar formado, porque les quitaban las credenciales.

“Por desgracia ese señor falleció en la fila sin poder cobrar sus mil 100 pesos que en aquel entonces les daban; me atrevo a decir que eran gobiernos asesinos. Las Pensiones para el Bienestar ahora son un legado permanente de la Cuarta Transformación que las y los diputados lo hicimos con mucho orgullo, alzando la mano a favor de ustedes”.

Refrendó su respaldo jurídico y político del Congreso de Veracruz a los ayuntamientos que firmen convenio con el INAPAM para que se les otorguen descuentos en impuestos, trámites y contribuciones municipales.

“Siempre lo he dicho: la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial no significa que cada quien jale para su lado, sino que tenemos que jalar para el lado del pueblo, porque nuestros patrones son ustedes”, indicó.

Mencionó, además, que en el Congreso local, en el 2020, se aprobó una nueva Ley por los Derechos de las Personas Mayores para el Estado de Veracruz, por la cual se reconocen sus derechos a no ser discriminados y vivir esta etapa de sus vidas como se la merecen todas y todos: en plenitud, felices, activos, reconocidos, amados y valorados.

Por su parte, Manuel Huerta, delegado federal de Programas para el Bienestar, agradeció la participación de Juan Javier Gómez Cazarín en la entrega de tarjetas del INAPAM a personas Adultas Mayores, pues es un diputado local muy identificado con las causas del pueblo.

“Cuando lo invitamos, me dijo de inmediato que aquí estaría, porque al pueblo no le falla”, expresó el funcionario federal al resaltar la cercanía del Legislador con la ciudadanía de todo el estado.

En este evento participaron también el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la directora regional de Programas para el Desarrollo del Estado, Aurora Castillo Reyes, así como los beneficiarios del INAPAM, Arcelia Calzada, Alfonso León, Dominga Miranda, Hugo Salazar, y Ulises de Jesús López, entre otros.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ