Partidos políticos simulan inclusión a comunidad LGBTTTIQ

El presidente de la Coalición Estatal LGBTTTIQ, Benjamín Callejas Hernández, llamó a los integrantes de la Comunidad para que no se dejen utilizar por los partidos políticos que sólo los buscan en procesos electorales.

Afirmó que los partidos han buscado a integrantes de la Comunidad de todo el Estado, pero sólo los utilizan de comparsa.

En ese sentido, refirió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE establecer mecanismos para que los partidos establezcan acciones afirmativas con cuotas que garanticen que las personas LGBTTTIQ+ en Veracruz, y accedan a las candidaturas de elección popular en este proceso 2021 sin ir a contienda interna.

“Qué es lo que ocurre en estas contiendas internas, aparentemente dan un mensaje de inclusión, pero cuando se llega la definición, la mayoría que se inscriban, no serán electas ni electos para tener la candidatura oficial, es ahí donde vemos un embuste y un engaño por parte de los partidos”, reprochó.

En conferencia de prensa, junto con varios activistas, pidió también que en caso de que sea una acción afirmativa y logren una candidatura, los partidos apoyen con toda su estructura las campañas y no sean candidatos perdedores.

Por otra parte, lamentó la cerrazón de la administración estatal para atender la agenda de la comunidad, pese a que les prometieron atender de manera integral la problemática de la comunidad.

“Parece que el señor gobernador es indolente nuestra demanda, seguimos gritando en el desierto con él, lo peor del caso es que fue una causa que abanderó Morena en las elecciones 2017-2018 para llegar al gobierno”, reprochó.

Además, recordó que desde el Congreso del Estado se prometió impulsar y aprobar el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad Trans, legislar para la diversidad sexual, por lo que definió que el Gobierno tiene una “deuda muy grande” con la Comunidad.

“No somos enemigos del gobierno del Estado, ni del Congreso, simplemente somos una población que demanda al Estado, a los tres poderes, procuren, garanticen, promuevan y difundan como lo mandata la Constitución, los derechos humanos para todas las personas”, pidió.

Callejas Hernández opinó que el hecho de que no se aprobara el matrimonio igualitario sesga no sólo un avance en los derechos humanos, sino la oportunidad de las personas que quieran formar una familia homoparental, no puedan acceder a los derechos civiles.

Te puede interesar:

Finalmente, los activistas adelantaron que ésta misma semana van a hacer una caravana para protestar por ser utilizados en tiempos electorales, por los actuales diputados que quieren reelegirse.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.