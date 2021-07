Pareja está desaparecida desde hace 11 días; fueron a entrevista de trabajo

Una pareja de profesionistas fue a entrevista de trabajo al municipio de Magdalena; sus familiares no saben nada de ellos y han pasado 11 días

Por Arantxa Arcos

Xalapa, Ver.- Luz Edith Acevedo Pérez y Julio César Lara Martínez viajaron de Rafael Delgado a Magdalena para tener una entrevista laboral con la alcaldesa Fortunata Zepahua Tequiahuatle, pero en el camino desaparecieron.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de junio, donde la jurista Luz avisó a su mamá, Yolanda Silvia Pérez Castillo, que en unas horas regresaría por corroborar la oferta de trabajo que le ofrecieron en la administración municipal de Magdalena.

Yolanda Silva acudió a un café de Xalapa para hablar con medios de comunicación. FOTO: Arantxa Arcos

“El licenciado Julio César iba a ser su jefe inmediato, por el camino tan en mal estado, se fue con él en su coche. Llegaron al pueblo de Magdalena, le iban a hacer la entrevista el contador y la alcaldesa, pero ninguno de los dos se presentó. Mi hija, imagino dio margen de esperar para ver si era conveniente”, contó Yolanda Pérez.

Las horas transcurrieron y Luz Edith Acevedo Pérez no regresó a casa, tampoco contestó mensajes enviados por sus familiares.

A las 15:57 fue el último mensaje que recibieron de ella, donde preguntaba por los hijos de su sobrina. La madre que busca a su hija detalló que su sobrina le respondió, pero el mensaje ya no le llegó a Luz.

“Van once días, tiene dos hijos menores de edad y estoy muy triste porque mi hija nunca faltaba a casa”, cuenta entre lágrimas la madre.

La madre de Luz que ofreció conferencia de prensa en conocido café de la capital del estado refirió que al no tener comunicación con su hija decidió viajar por sus propios medios hasta Magdalena para encontrarla.

Al llegar, Yolanda preguntó a policías quienes le informaron que tanto Luz como Julio bajaron a Rafael Delgado y que la presidenta municipal no estaba por sostener reuniones en comunidades.

Como ninguno de los dos apareció, la madre de la jurista procedió a interponer una denuncia por desaparición en las instancias correspondientes y se entrevistó con la alcaldesa Fortunata Zepahua Tequiahuatle.

Zepahua le reveló a Yolanda que en semanas anteriores había sido amenazada.

“Le hacían mención (a la alcaldesa) que si no era ella, iba a ser parte de su personal. Apenas iba a ver la oferta de trabajo (mi hija), terminó la licenciatura en derecho y no ejercía la carrera, ese día se presentó la oportunidad, pero ya no regresó”.

Pareja está desaparecida desde hace 11 días; fueron a entrevista de trabajo

En cuanto a las investigaciones, la madre de la joven desaparecida desde el 21 de junio agregó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) no le ha informado avances o pistas sobre el paradero de su hija.

