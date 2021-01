Paquita quiere ser diputada del MC por amor a su tierra

La famosa cantante veracruzana Francisca Viveros Barradas, comúnmente conocida como Paquita La Del Barrio, expresó que no sabe qué está haciendo en un partido político, lo que sabe es que habrá gente que le enseñará a manejar “este asunto”.

Luego de ser presentada como aspirante a la candidatura a la diputación local por el distrito de Misantla, deleitó a los presentes con algunas de sus famosas canciones como “Rata de dos patas”, “Tres veces te engañé” y “Sin fortuna”.

“Lo que prevalece en la vida es el amor y eso es lo que tengo para mi tierra, para Veracruz, para mí pueblo. Amo a la gente y si me decidí a esta situación es porque yo me los imaginaba a ustedes mucho, porque somos gente de trabajo, gente humilde, que andamos con la frente levantada, por eso estoy aquí. Yo no busco nada, les suplico que no me vayan a tomar mal a nada. Estoy aquí por amor, porque así me nace.

Yo no sé a qué vengo aquí, ¿me entendieron?, Yo sólo se que hay personas atrás de mi que me van a enseñar cómo manejar este asunto, les agradezco a todos, no los conozca todos, pero me da gusto. Créanme una cosa, con mucho amor lo estoy haciendo. Mi trabajo va a seguir adelante”, manifestó con lágrimas en los ojos.

El dirigente del partido, Sergio Gil Rullán, también informó que Giovani Arcos ya fue registrado, lo mismo que Luis Sardiñas, Cirilo Rincón, Omar del Moral, Chava Marín, Javier Mota, Elena Córdoba.

“Cerramos este proceso de preregistros y en algún momento la Comisión Nacional de Procesos Internos dará a conocer el total de los aspirantes que se registraron para las diputaciones y los municipios”, indicó.

Aseveró que para Movimiento Ciudadano siempre han sido más importantes las personas que los partidos y presumió que son el único instituto político que puede llevar hasta el cien por ciento de candidatos libres que hayan demostrado una trayectoria de vida a favor de sus municipios.

“Porque a lo que nosotros nos importa no es que las marcas electorales sean fuertes, sino que los ciudadanos vivan mejor y para eso lo tenemos que demostrar con la fuerza de las mejores políticas en materia legislativa, así como lo haremos con los mejores gobiernos ciudadanos”, manifestó.

