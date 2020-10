PAN: Se legisla “a modo” de solapar la improductividad legislativa

Xalapa, Ver.- El coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Omar Miranda, criticó que se legisle “a modo” de solapar la falta de trabajo legislativo.

Durante la sesión de este jueves, refirió el dictamen por el cual se reformaría el cuarto párrafo del artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado; con lo que se reorientaría el trámite de las excitativas.

Sostuvo que la reforma no resuelve el problema del incumplimiento en la emisión de dictámenes en el plazo establecido por la normatividad; haciendo que por lo menos haya más de 90 iniciativas del PAN en la “congeladora”.

“Porqué mejor no se imponen sanciones a los presidentes de las comisiones que den prórroga sin justificación; por ejemplo su remoción al frente de las comisiones respectivas. Ojalá nos distinguiéramos por la productividad. Exhorto a los diputados porque no se justifique la falta de trabajo, el espíritu de este congreso y la encomienda que tenemos todos los diputados es poder realizar un trabajo legislativo que se transformen en resultados para la ciudadanía. Lo que hoy se vota no arregla nada, lo único que hacen es justificar una falta de trabajo que ofende a los ciudadanos”, manifestó.

De acuerdo al dictamen, la excitativa deberá ser formulada por el autor de la iniciativa y entregada a la Junta de Trabajos Legislativos, por lo menos con 48 horas previas a la celebración de la siguiente sesión.

De acuerdo a la Comisión Permanente de Gobernación, instancia dictaminadora; con la medida citada, al reunirse la Junta de Trabajos Legislativos, se podrá tener conocimiento de la excitativa y se estará en condiciones de proceder al respecto en la sesión conducente.

Además que el presidente de la Comisión -a la que esté dirigida- participará con la debida preparación, toda vez que quien coordine el Grupo Legislativo al que pertenezca le dará aviso sobre el particular.

Te puede interesar:

El panista afirmó la iniciativa no resuelve en nada el incumplimiento en la emisión de dictámenes en el plazo establecido por la normatividad del Congreso.

“Al contrario, sólo busca justificar y evitar que se evidencie la falta de trabajo legislativo. Debemos recordar que todos los proyectos y las propuestas que estemos solicitando y realizando desde este congreso, tendrían como fin, o esa sería la idea, poder mejorar el trabajo sobre todo en el tema del reglamento interno del Congreso del Estado”, enfatizó.

Abundó que con dicha propuesta se “esconde” a los ciudadanos que las comisiones permanentes no están cumpliendo con su función, que se tiene un rezago legislativo sin precedentes.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.