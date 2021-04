PAN podría suplir al candidato por la alcaldía de Minatitlán

El dirigente estatal del PAN señaló que consideran el suplir al candidato por la alcaldía de Minatitlán, tras ser detenido por supuestos delitos

El dirigente estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, rechazó que conocieran de la investigación penal a su candidato a la alcaldía de Minatitlán, Nicolás Ruiz Roset.

El cual fue detenido días atrás por supuestos delitos, y aseguró que cumplió con todos los requisitos, tanto que tenía dos días de haberse registrado ante el OPLE.

Consideró que podía haber sido sometido a un procedimiento legal con la posibilidad de ser citado a una audiencia, pero simple y sencillamente fue detenido por situaciones de tipo político.

“No sabíamos de la investigación, presentó carta de antecedentes no penales. No tengo idea, no tenía conocimiento de situaciones personales”, sostuvo.

Reiteró que el hecho de cumplir con el registro ante el OPLE significa que cumplía con todos los requisitos.

Expresó que mientras tanto tendrá que seguir su proceso, pero admitió que en caso de que lo mantengan detenido, el PAN tendría que seleccionar otro candidato, “en su momento lo podremos decidir. El OPLE dará término para poderlo suplir”.

