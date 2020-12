PAN no conocen el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado 2021

La fracción panista no conoce el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el 2021, luego de que el documento que entregó la Secretaria de Finanzas, al Congreso del Estado, no ha sido entregado, para su correspondiente análisis, dijo el diputado local del Partido Acción Nacional, Juan Manuel Unanue Abascal.

“No tenemos conocimiento en lo absoluto de como viene el presupuesto porque no nos han dado a conocer precisamente el documento que manda finanzas del estado, al Congreso Local, nosotros esperamos que nos muestren para nosotros analizar de manera detallada, precisamente cómo viene el tema de dependencias importantes, como es el tema de salud, seguridad pública, campo y obra pública también, no podemos opinar aboslutamente nada, porque no no los han mostrado, ya valoraremos cada rubro, sabemos que hay rubros más importantes que otros y lo analizaremos como grupo legislativo y tomaremos una decisión con respecto a nuestro voto”, comentó.

Explicó que para el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos del Estado para el 2021, se tendrán dos sesiones en los próximos días, luego de que no existe una fecha exacta para su aprobación, aunque deberá ocurrir antes de que concluya este año.

Destacó que el rubro más importante a destinar un mayor presupuesto es salud, con la finalidad de que su empleo sea el correcto.

“Vemos que no se ha dado de esa manera, faltan muchos temas en materia de salud, lo vimos en esta pandemia, no es algo que estemos inventando, por ser diputados de oposición”, comentó.

Además de el rubro de seguridad pública, que es primordial, ante la inseguridad que prevalece en la entidad veracruzana.

