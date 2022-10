Padres y madres de familia exigen destitución de directora de escuela en Banderilla

Padres y madres de familia tomaron las instalaciones de la escuela Lázaro Cárdenas del Río y cerraron la calle Hidalgo esquina Jaime Nuno de Banderilla para exigir castigo contra un profesor que presuntamente cometió abuso sexual contra una menor de edad.

Las madres de familia señalaron que se enfrentan al problema de desatención por parte de la directora del plantel, debido a que la han buscado y “se esconde”.

Según los manifestantes, este es el cuarto caso de abuso sexual contra un menor de edad en la escuela primaria Lázaro Cárdenas, sin que haya justicia por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Hicimos una manifestación, cerramos la calle y ahora venimos al palacio municipal a hablar con el alcalde; la madre de la menor ya puso la denuncia”.

Refirieron que la última agresión ocurrió el pasado viernes, lo que motivó la toma de las instalaciones este lunes.

La madre de familia y vocal de grupo, Trinidad Berruecos Herrera, explicó que no conocen detalles de cómo ocurrió el abuso sexual, sin embargo, esta es la cuarta vez que un menor sufre las agresiones.

“No sabemos quién fue, no es la primera vez que sucede esto… no sabemos si fue un ultraje, una violación, no sabemos qué es lo que fue, pero no es la primera vez que sucede este tipo de cosas, con esta, es la cuarta vez que sucede en esta escuela”.

Con información de AVC Noticias

