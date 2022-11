Padres y madres de familia exigen a docentes regresar a clases

Las y los estudiantes son afectados por los docentes que por segundo día consecutivo realizaron el paro laboral en algunas escuelas de la capital del estado, debido a que esta semana estaba programada para la aplicación de evaluaciones del primer trimestre escolar.

Además de que los menores de edad presentan rezago en el aprendizaje luego de pasar dos años en pandemia del coronavirus, acusaron madres y padres de familia.

Declararon que a través de los grupos de la aplicación WhatsApp en los teléfonos celulares, se enteraron esta mañana que no habría clases en los planteles de escuelas primarias cómo Enrique C. Rebsamen y “Manuel de Boza”, ubicadas sobre la calle Xalapeños Ilustres en el centro de la ciudad, y el mismo mensaje fue repetido para los padres y madres de familia con hijos en la “Josefa Murillo”, así como el Jardín de Niños Bertha Von Glumer en la avenida Manuel Ávila Camacho.

Las madres explicaron que entienden la inconformidad del magisterio del sistema estatal en el sentido de que exigen el pago del incremento salarial del 1, 2, y 3 por ciento, sin embargo reprueban que los y las maestras abandonen su responsabilidad de dar clases.

Una de las inconformes Julia Martínez con una hija en el tercer grado de primaria informó que el lunes su hija tendría el examen de español, y su hijo en sexto de primaria iniciaría con la evaluación de matemáticas, pero no hubo clases, así que no los presentaron. “Los maestros comentaban que no se les había pagado algo, no nos explicaron bien.

El lunes estuvieron mandando mensajes de que no sabían si habría clases el martes, y a la media noche nos mandaron otro mensaje diciendo que en la mañana avisarían.

Hoy martes a las 06:00 de la mañana la vocal nos dijo que no habría clases” dijo la madre de familia. Otra madre de familia, Guadalupe Marín refirió que su hijo acude al cuarto grado de primaria, y se le ha dificultado aprender las matemáticas, luego del receso de dos años que tuvieron las y los maestros por la pandemia del coronavirus.

“Este paro laboral nos atrasa, a mi hijo lo atrasan, a él le cuesta trabajo entender las matemáticas, lo he estado llevando a clases de regularización, las pago aparte para que en la tarde le expliquen lo que no entendió, y sinceramente que cancelen las clases dos días a nosotros nos perjudica” dijo Guadalupe.

Por su parte, Gabriel Martínez padre de una menor en un jardín de niños, mencionó que su hija con edad de cinco años acude al tercer grado, y apenas está aprendiendo las vocales y los números, aunque ha sido complicado porque la menor no había podido incorporarse al salón.

“Imagínese, la niña le ha costado acostumbrarse a un salón de clases, está chiquita, ella le tocó estar en pandemia sola en la casa y ahorita la traemos, y nos tenemos que ir porque no hay clases, por una manifestación de maestras, que piensen en los niños, eso le pedimos que piensen”.

Finalmente los padres y madres exhortaron a los y las maestras a regresar a sus centros laborales para no perjudicar aun más a sus estudiantes, y que los menores de edad puedan aprender lo más que se pueda en este ciclo escolar 2022-2023.

Con información de AVC Noticias

