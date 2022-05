Padres de Viridiana pedirán peritaje independiente para verificar identidad

Enrique Moreno Marini y Aurora Vásquez Rosales padre y madre de Viridiana Moreno Vásquez desaparecida el 18 de mayo en Ciudad Cardel municipio de Úrsulo Galván expresaron estar inconformes y rechazaron los resultados de la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Servicios Periciales, por lo que se niegan a aceptar que los restos humanos mostrados en la noche del martes pertenezcan a su hija.



En conferencia de prensa celebrada en el quiosco del parque de Tlaltetela, la familia informó que decidieron no aceptar los restos de un cuerpo mostrados por las autoridades, por lo que ahora los familiares con recursos propios contratarán los servicios de un laboratorio químico que realice las pruebas y comparativas de ADN de él y su esposa.



La respuesta de los funcionarios de Servicios Periciales fue que la familia está en su derecho de no aceptar los restos humanos que les dijeron pertenecen a Viridiana.



“De lo que decidimos anoche de no aceptar el cuerpo que nos están dando, y que no estamos admitiendo las pruebas que nos están mostrando, lo único que me dijeron es: Están en su derecho de hacer lo que ustedes quieran. (SIC)…Soy campesino, no tengo recursos para traer un especialista, lo voy a hacer con la ayuda de todo el pueblo y sé que, si vamos a poder porque la gente nos ha apoyado”, dijo.



El padre de familia dijo que Javier Rodríguez Ojeda esposo de Viridiana y padre del hijo que procrearon juntos continúa cercano a la familia, y pide a las autoridades de la FGE realicen una investigación exhaustiva que dé con los responsables de su hija, sin que culpen a personas inocentes.



“No acusamos a nadie, él no es nada, yo cómo lo digo yo quiero la verdad, nada más que la verdad y yo lo que pido es que no le siembren la culpa a nadie, que caiga el culpable no que busquen un culpable, no, que caiga el culpable, no que me digan él fue, él fue porque en el punto que lo están haciendo no se vale. Que se hable con toda la verdad y se hagan las pruebas claras de quién fue, pero no sembradas” resaltó acompañado por su sobrino Eduardo Hernández Vásquez, quien ha estado presente en las manifestaciones.



A 8 días de la desaparición de Viridiana y a 15 horas de su visita a la dirección de Servicios Periciales, Enrique Vásquez aseguró que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez no lo ha recibido, ni le ha llamado, y en el caso de la Fiscal Verónica Hernández Giadáns, se reunieron con ella la semana anterior, pero no hubo más encuentros.



“Hasta el día hoy, no he tenido comunicación con ninguna Fiscalía, ni gobierno de ninguna clase” indicó el campesino que se dedica a cultivar caña y limón en el municipio de Tlaltetela.



Debido a que los familiares declararon el lunes en la protesta de Xalapa y el martes en la manifestación frente a la Dirección de Servicios Periciales que el día sábado 21 de mayo acudieron a la localidad de Chachalacas a buscar a Viridiana, y ahí localizaron documentos y la credencial del INE que pertenecían a la víctima, así como un cuerpo desmembrado, se le cuestionó a Enrique Vásquez quién les dijo que acudieron a buscar a Chachalacas.

Al respecto, dijo que los familiares y las personas del municipio de Tlaltetela fueron a Úrsulo Galván (Chachalacas) a sugerencia de una autoridad de la FGE con sede en Cardel.



“La Fiscalía de Cardel, yo llegué con el grupo que bendito Dios me apoya: Comandanta este es mi grupo ¿A dónde vamos? A Galván. Ok. Vámonos, vámonos. Siempre fuimos guiados y comandados por la Fiscalía”.



Enrique Moreno responsabilizó al gobierno de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado de lo que pudiera ocurrir a su vida y la de su familia, tras las búsquedas que han realizado por su cuenta en Ciudad Cardel municipio de Cardel, y en la localidad de Chachalacas municipio de Úrsulo Galván.



“Tengo miedo de lo que nos pueda pasar a toda mi familia, amigos, amistades que me han apoyado, le echo toda la responsabilidad al señor gobernador de lo que nos pueda pasar a todo Tlaltetela, a mi familia. No acepto, estoy inconforme, haya anomalías y quiero y pido que se esclarezcan, tengo miedo con toda mi familia, no sé lo que nos pase de aquí en adelante tengo miedo y hago responsable a las Fiscalías y el gobernador del Estado cualquier cosa que nos pueda suceder”, afirmó el padre de familia agotado física y emocionalmente tras haber buscado a su hija en los últimos siete días.

