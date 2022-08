La situación económica que prevalece en la entidad debería propiciar que desde la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se exente la obligación de acudir con uniforme al inicio del ciclo escolar, y se evite que en la lista de útiles se pidan artículos de marca.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia, Esteban Rodríguez Ortega planteó que lo ideal sería que se fomente el reciclado y que desde la SEV se garantice la entrega de cubrebocas y gel para el próximo lunes.

Como parte del regreso presencial, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió lineamientos para el regreso a las aulas que obliga al uso del cubrebocas, incluso, se pide llevar uno de repuesto, así como el uso de gel antibacterial.

El representante de los padres de familia reconoció que eso implica un gasto adicional que lesiona el bolsillo de los padres o tutores, por lo que la SEV debería asumir el costo de ese tipo de implementos que se requieren para volver a las aulas.

Padres de familia piden eliminar uso de uniforme en este ciclo escolar por altos costos

Se prevé que este lunes 29 de agosto regresen a las aulas un millón 349 mil 290 estudiantes de Educación Básica, en 20 mil 471 escuelas que serán atendida por más de 87 mil maestros.

Para el ciclo escolar 2021-2022, según el anuario estadístico de las Secretaría de Educación de Veracruz, la plantilla escolar era de 2 millones 30 mil alumnos, que estaban inscritos en 23 mil 512 escuelas.

El representante dijo que en este momento, con la crisis económica y la falta de empleo, sería propicio que no se obligue el uso de uniforme.

“Yo considero, como presidente de la Asociación Estatal, que los uniformes no deberían ser obligatorios, porque la situación económica está muy difícil, y estar cambiando de uniforme es muy caro, y hay papás que no tienen trabajo o lo que ganan es para ir al día”.

Al referirse al uniforme neutro, respaldó lo planteado desde la SEV que consideró que el tema no es prioritario, y abundó: “México no es tan liberal, eso es cuestión de cada padre de familia, pero como asociación no estamos a favor de ese tipo de cuestiones; sobre los hijos decidimos los padres mientras ellos llegan a la mayoría de edad”.

En cuanto a la lista de útiles escolares, planteó que basta con que los padres de familia cubran los implementos necesarios, sin que se obligue a que compren determinada marca, pues eso incrementa el costo, y un niño no va a aprender más por llevar un lápiz o libreta de marca.

“Yo invito a los directores de escuelas y los docentes, también consideren la situación; porque los docentes tienen un salario fijo, pero los padres de familia tienen que buscarle y se hace un gran esfuerzo para que los hijos vayan a la escuela”.

Agregó que desde la dirección de las escuelas no se puede condicionar la inscripción de un menor de edad, por el pago de la cuota de la sociedad de padres de familia; incluso, el monto a pagar lo debe decidir la asociación y no el directivo

Esteban Rodríguez puso a disposición de los padres de familia el número telefónico 22 81 09 98 52 de la Asociación de Padres de Familia, donde se podrán atender quejas y denuncias de irregularidades en los centros de educación de Veracruz.

