Xalapa, Ver.- Las aportaciones que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) solicita a padres de familia o tutores no son aceptadas por estos últimos al considerar que la pandemia del Sars-Cov-2 (Covid-19) también les ha afectado el “bolsillo”.

Valeria Carmona, madre de dos estudiantes de primaria, contó que a ella se le complica aún más el pago de cuotas de inscripción de la SEV; sobre todo por la crisis financiera donde su ingreso mensual disminuyó.

“Como mamá se me hace bastante que pidan otra cooperación extra, además para la SEV, no sé por qué tendríamos que depositarlo. A mí con dos hijos se me complica bastante cada inscripción”, reprochó.

Al igual que ella, madres y padres de familia se pronunciaron en contra de que se les exija el pago de una aportación para la SEV, como parte de la cuota de inscripción en escuelas de los distintos niveles educativos.

Comentaron que directivos y docentes les han informado que la “aportación SEV” de 100 pesos sería destinado al mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones educativas.

La entrevistada detalló que deberá pagar 550 pesos por la inscripción de cada uno de sus hijos, lo que se dificulta por la falta de un empleo estable.

“No todos tenemos trabajo seguro o estable como para decir: está bien, lo pago”, continuó.

En redes sociales circula un documento de la escuela de bachilleres “Unidad y Trabajo”, turno diurno, donde se exige a madres y padres de familia el pago de la “aportación SEV”.

Además, se cobra también el concepto por libros de texto por un monto de 390 pesos y 280 pesos por la inscripción para el patronato escolar que, aunado a la “aportación SEV”, las mamás y papás tendrían que pagar un total de 690 pesos por cada estudiante.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

