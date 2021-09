Paciente requiere 400 donadores de sangre en IMSS de Veracruz

Xalapa, Ver.- La joven maestra Galia del Socorro Flores Ortiz requiere con urgencia 400 donadores de sangre, mismo que serán transportados hacia el hospital donde se encuentra esperando ser atendida.

El Instituto Mexicano del Seguro (IMSS) pidió a los familiares de la paciente que es preferible que todas las donaciones sean en la Unidad Médica de Alta Especialidad, ubicada en la avenida Cuauhtémoc de la ciudad de Veracruz pues el traslado del plasma se complica de un municipio a otro.

Por la urgencia de la donación y el gran número que le solicita el nosocomio, familiares y amigos organizan campañas de difusión para conseguir a los donantes de cualquier tipo de sangre.

Además, el hospital está permitiendo que acudan los donantes en bloques de 8 o hasta 10 personas diariamente, por lo que quien tenga la posibilidad de donar debe contactar a Manuel López García al número celular 2281261301 o se comunique al 2281569067 con la maestra Alejandra, a fin de poder organizar este proceso.

Los posibles donantes de la ciudad de Xalapa, serán citados en el estacionamiento de Costco a las 5 de la mañana para trasladarlos en vehículos particulares hasta el nosocomio donde donarán sangre.

Entre los requisitos, los doctores pidieron a familiares que los donantes no tengan caries, Identificación Oficial original; ayuno de 6 horas, no consumir lácteos ni grasas 12 horas previas a la donación; No haber fumamos ni ingerido bebidas alcohólicas 3 días previos a la donación.

Acudir muy hidratado; fumadores crónicos NO pueden donar (10 cigarros al día); no tener gripe, tos, diarrea ni caries; si tuvo endodoncia, donar sólo si ha pasado un año; si padeció zika, dengue o chikungunya, donar sólo si ha pasado un año.

No haber padecido hepatitis después de los 10 años; no estar embarazada, en puerperio o lactando; no haber transfundido el año previo; hombre y mujeres podrán donar 8 semanas después de la última donación; y deberán haber transcurrido al menos 2 semanas de haber recibido vacuna contra Covid-19.

El donador proporcionará datos personales (teléfono y dirección) y debe presentarse aseado, con ropa cómoda, camisa de manga corta y disponibilidad de tiempo, ya que se le realizará una muestra sanguínea previa para su prueba de compatibilidad y posteriormente se realizará la donación.

Galia se encuentra esperando el apoyo de la ciudadanía que done sangre en el piso 1, en la cama: 14 del IMSS del puerto de Veracruz.

