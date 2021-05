Osvaldo Ahumada habría incurrido en desvío de entre 6 y 8 mdp de cuotas sindicales

-En general existe un desfalco de 21 millones de pesos en el sindicato

Xalapa, Ver.- El otro secretario general de agremiados al Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación (SDTEV), Jorge Arturo Hernández Martínez, afirmó que Osvaldo Ahumada, quien también se ostenta como líder de la organización sindical, tiene señalamientos por un presunto desvío de entre 6 y 8 millones de pesos.

En entrevista, tras la detención que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad Pública a sus compañeros, expuso que han exigido a la Secretaría de Educación que les informe todos los recursos que han sido liberados de 2013 a la fecha la organización sindical y conocer cuánto se la deuda al sindicato y cuánto habría desviado el otro grupo.

“Las cuotas sindicales es un tema que al otro grupo no le conviene por eso han puesto piedras en el camino en estos casi siete años que llevaba de conflicto el sindicato.

Hay un desvío de recursos por más de 21 millones de pesos, que son ellos mismos los que manejaron esos recursos.

Posteriormente Ahumada manejó durante el periodo en el que estábamos en conflicto, de manera ilegal, cerca de 6 a 8 millones de pesos que tiene cobrados en las instituciones bancarias. Los bancos nos dieron un informe y aparece un desvío de recursos”, señaló.

Explicó al no tener la toma de nota ninguna de las dos partes el banco únicamente entregaba recursos a quienes habían hecho el convenio, es decir, Osvaldo Ahumada.

“Ya hay carpetas de investigación de ese recurso que recibió. Un compañero del sindicato no tiene porqué recibir tales cantidades de dinero si no es el tesorero, si no es la persona indicada”, expresó.

Asimismo, tras la detención, dijo que fueron liberados sin ninguna acusación en su contra.

“Yo creo que no es conveniente ni para el Estado ni para el Secretario, fijarnos responsabilidades, yo creo que ayer tomaron una muy mala decisión”, agregó.

Hernández Martínez comentó que las autoridades les otorgaron la toma de nota a esa parte del sindicato que son cerca de 4 mil integrantes, es decir, son mayoría.

Sin embargo, Ahumada solicitó la suspensión provisional de la toma de nota, lo que les negaron; luego, en marzo, solicitaron la suspensión definitiva lo que también se les negó.

Posteriormente recurrieron al amparo mismo que se resolvió el 29 de abril y quedó sobreseído porque no hay materia.

“Lo que dicen es muy trillado porque nadie les hace caso de las firmas falsas y de los compañeros que fallecieron, pero hay instancias que deben determinar eso; pero a año y medio de tener un reconocimiento oficial y que a estas alturas la Secretaría le de juego a ese grupo, están incurriendo en una ilegalidad“, opinó.

