Orquesta Municipal de Xalapa ofrecerá concierto por el Día de la Madre

Para celebrar el Día de la Madre, este miércoles 11 de mayo la Orquesta Municipal de Xalapa ofrecerá en el Patio Central de Palacio Municipal el concierto “Grandes éxitos para mamá. Temas de Juan Gabriel y películas”.

El presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil invitó a la población a asistir a este evento que iniciará a las 18:00 horas y disfrutar del programa que incluye Fanfarria 20 th Century Fox, con arreglo del director de la Orquesta, Cristian Texon.

Golden Slumbers, de John Lennon y Paul McCartney y arreglo para banda sinfónica de Cristian Texon, además de Skyfall, Shalow y Recuérdame.

La Orquesta Municipal también interpretará de De cero a héroe, Let it go, No se habla de Bruno, Abrázame muy fuerte, Así fue, Hasta que te conocí, Querida y el Noa Noa.

La Orquesta Municipal de Xalapa, antes Banda Municipal de Xalapa, fue creada en 1991; el pasado 14 de abril cumplió 31 años de fundada, tiempo en el cual ha contribuido al enriquecimiento educativo de diversos sectores de la población, a través de programas variados que incluyen tanto música nacional como internacional.

En la actualidad cuenta con cantantes, sección rítmica, armónica y está integrada por 43 ejecutantes.

Cabe destacar que durante el primer periodo de Ricardo Ahued como alcalde, la presentación de agrupaciones musicales las tardes de los viernes en el patio central de Palacio Municipal se convirtió en una tradición, pues después de terminar la jornada laboral el Edil bajaba para disfrutar de la música de la Orquesta Municipal, cuyo talento es reconocido no sólo en Xalapa, sino también en otras partes del estado.

