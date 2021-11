Orizaba es el orgullo de Veracruz y la magia de México: Alfredo Hernández Ávila

“Es un orgullo poder contribuir a lo que hoy está a la luz de todos: Orizaba se ha convertido en el orgullo de Veracruz, pero también en la magia de México”, manifestó el secretario del Ayuntamiento de Orizaba, Alfredo Hernández Ávila.

Quien asistió en representación del alcalde electo Juan Manuel Diez Francos, a la presentación del primer libro realizado por el Grupo de los 10 denominado “La Magia Orizaba”.

En el Casino Xalapeño, ante un nutrido grupo de periodistas, representantes de organizaciones civiles, actores políticos, así como funcionarios estatales y municipales, Hernández Ávila agradeció el esfuerzo editorial de esta agrupación.

Conformada por más de 30 periodistas con una larga trayectoria profesional, que se dio a la tarea de retratar la transformación histórica de la ciudad durante los últimos 14 años.

“Es un libro del cual hoy como orizabeño me siento sumamente orgulloso de poder estar aquí, agradezco a estas prestigiadas plumas del Estado de Veracruz el que hayan tenido la oportunidad y el tiempo de dedicarle a mi hermosa Orizaba este ejemplar, no tengan duda de que un servidor habrá de replicar los comentarios que vierten, porque he sido testigo y partícipe de lo que ha sucedido en mi ciudad”, expresó el servidor público.

Agregó que la participación ciudadana es clave para consolidar el desarrollo del municipio y así poder fortalecer los lazos entre la población y gobierno municipal en el actual Pueblo Mágico.

“En Orizaba el desarrollo no ha terminado. La construcción de ciudadanía es una asignatura pendiente que las nuevas generaciones necesitamos llevar a cabo”, afirmó.

En ese sentido, destacó su experiencia cuando se desempeñó como Director Ejecutivo de Capacitación Electoral en la elaboración de manuales de capacitación electoral y educación cívica: “Hoy estamos enfocados en ello, debemos seguir apostándole al desarrollo que se ha registrado, porque Orizaba es una casa chiquita, es una casa bonita, pero es una casa muestra que habremos de intentar replicar en todo el Estado de Veracruz”.

Hernández Ávila, formado en Xalapa junto a la clase política de la capital, trabajó en instituciones estatales y federales, pero en su intervención destacó que tomó la decisión de regresar a Orizaba donde ha contribuido para que la ciudad sea un referente estatal y nacional.

“Más allá de venir en representación del licenciado Juan Manuel Diez Francos, vengo como un representante y orizabeño orgulloso, porque en Orizaba somos orgullosos, pero del orgullo del bueno”.

“Hoy escuchar a un cordobés, a un paisano, y que todos hablen maravillas de Orizaba es un caso inédito”, enfatizó al referirse a las reseñas amenas, divertidas y creativas realizadas por Flavio Morales, Manuel Antonio Santiago y Juan Antonio Nemi Dib, quienes estuvieron acompañados en el presidium por miembros del Grupo de los 10, Sergio González Levet, Omar Zúñiga, Bernardo Bellizzia y en la fotografía Bulmaro Bazaldua.

Además, asistieron Luis Domínguez, Filiberto Vargas, Miguel Ángel Cristiani, Jaime Ríos Otero, Melitón Morales, David Carrión, Pepe Valencia, Mario Javier Sánchez de la Torre, Camilo González, entre otros.

