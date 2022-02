Un total de 28 personas perdieron la vida por Covid-19 y sus diferentes variantes en la ciudad de Orizaba durante el mes de enero, de las cuales nueve eran de Orizaba y 19 de diferentes municipios de la región centro, informó el alcalde Juan Manuel Diez Francos y agregó que 79 trabajadores del ayuntamiento entre sindicalizados y de confianza contagiaron del virus, entre ellos el titular del DIF, Hugo Chahín Kuri.

“Murieron 28 personas en enero de Covid acá en Orizaba, 9 de Orizaba y 19 que vinieron al Hospital y acá fallecieron, y el Registro Civil dio el acta de defunción”.

Aseguró que sigue complicada la situación de la pandemia pues el MacroMarss del IMSS continúa realizando un número elevado de pruebas y la gran mayoría siguen saliendo como positivas.

“Esperamos que esta semana se empiece a estabilizar, no soy especialista en esto, pero hablando con la gente que sabe empieza a bajar a partir de la próxima semana”.

Confirmó que durante el mes de enero un total 79 trabajadores del ayuntamiento orizabeño entre sindicalizados y de confianza contagiaron del Covid y sus variantes.

“En el mes fueron 79 personas que se contagiaron del ayuntamiento, algunos estuvieron en su hospitalización, parece que ya están saliendo Gracias a Dios”.

En cuanto a las manifestaciones de personas antivacunas, el presidente municipal dijo que si no se quieren vacunar, que no lo hagan, pero que respeten las reglas y usen cubrebocas en la Pluviosilla ya que se podrían hacer acreedores a una multa.

“La protesta de esta gente es porque no se quieren vacunar, pues qué no sé vacunen, nadie los está obligando a vacunarse, pero acá si es obligatorio traer el cubrebocas, porque, por respeto, pueden andar desnudos y si andan desnudos hay una multa, acá el cubreboca es una prenda es una parte del vestir y por el momento por salud es traer el cubrebocas, que están enojados porque no es cubrebocas y cubre nariz, yo no quiero tener contacto con ellos porque la “estupidez” se contagia y se pega y no quiero que se me pegué”.

Afirmó que el arranque del año ha sido difícil, pero el ayuntamiento está trabajando de manera normal.

