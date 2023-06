Organizaciones cafetaleras solicitarán suspender a Juez de Huatusco

Este sábado organizaciones cafetaleras anunciaron que solicitarán al Consejo de la Judicatura Federal la suspensión del juez de Huatusco, Oscar Luis Lozada Hernández, por estar en colusión con la empresa Agro Industrias Unidas de México (AMSA) y mantener en prisionero a productores a quienes señalan de ser responsables de un incendio ocurrido el año pasado al interior de sus instalaciones.



El Consejo Regional de Coatepec, Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras se manifestaron este sábado en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada y demandaron la suspensión del juez por no haber recibido pruebas de que los detenidos Cirio, Abraham, Crisanto, Minervo y la ex alcaldesa de Ixhuatlán, Viridiana, no participaron en el incendio.



Al respecto, Fernando Celis Callejas, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, aseguró que es un hecho vergonzoso porque con una fotografía afirman que se instruyó la supuesta quema del beneficio y peor aunque que el juez acepte estos elementos.



Además, criticó que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez insista en que se trata de un tema entre particulares y haya llamado a llegar a un acuerdo de reparación.





Organizaciones cafetaleras solicitarán a suspender a Juez de Huatusco





“En la audiencia que realizó el juez el miércoles no revisó ni calificó los testimonios de familiares y otras personas que señalaron que los detenidos no estaban a las 6 f Roa tarde quedando el beneficio sino en otra parte y dijo que bastaba que estaban en una asamblea en donde se ordenó quemar el beneficio, pero las fotografías son de una asamblea informativa en donde están autoridades y dicen que ahí se instruyó”, dijo





Incluso, aseguró que los supuestos testigos afirman que vieron los detenidos ordenando la quema del beneficio, pero que esto no es verdad.





“Dicen que pasaban por ahí y habían 200 personas y ahí estaban (los detenidos) instruyendo que fueran a quemar el beneficio y hasta quienes estaban ahí y el juez dice que eso basta para mantener laborismo preventiva. Es un juez corrupto y coludido con la empresa”, afirmó.





Por ello exigieron al gobierno apoyar su exigencia de nombrar un nuevo juez que actúe con honestidad. Al presidente de la República, Andrés Manuel López y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, intervenir para que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, no sigan manifestándose en favor de los intereses de la empresa AMSA.

