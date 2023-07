En su gira por el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Marcelo Ebrard visitó las ciudades de Córdoba, al pie de la Sierra Madre Oriental, y el puerto de Veracruz, en el Golfo, donde abordó la necesidad de hacer de México un país donde no haya inseguridad.

“Primero: seguridad, tranquilidad, no violencia”, afirmó durante el foro “Mi seguridad es primero”, en el que participaron mujeres cordobesas, y recordó que, como secretario de Relaciones Exteriores, él acompañó a diario al presidente en las reuniones matinales de su Gabinete de Seguridad.

“Se ha bajado el índice de homicidios, sí; se están investigando todos los feminicidios, pero necesitamos bajarlos más. Los derechos de piso, las amenazas, las desapariciones, las extorsiones. Esa es la tarea principal”, sostuvo.

Como lo anunció el 3 de julio pasado, Marcelo recordó que el próximo lunes 10 presentará los detalles para una estrategia de seguridad cimentada en la que instrumentaron Andrés Manuel López Obrador y él en la Ciudad de México entre los años 2000 y 2012, la cual funcionó.

“La Ciudad de México se convirtió en una de las ciudades más seguras del mundo. Bueno, se acabaron los secuestros, muchas cosas”, ilustró.

“Necesitas una fuerza unificada; ya la tenemos: la Guardia Nacional. Otra, necesitas tecnología. Nosotros trajimos a México las cámaras. De hecho, el C5 de la Ciudad de México, que hicimos en mi gobierno, es uno de los más avanzados del mundo; está entre los primeros. Ayudó muchísimo. Hay que hacerlo a nivel nacional. Aquí también, en Veracruz”, añadió.

Sobre los intentos de la oposición por reagruparse hacia las elecciones de 2024, Marcelo Ebrard sostuvo que ningún candidato representa peligro alguno para él y que la contienda interna de Morena marcha de forma positiva.

Nuestra meta es la tranquilidad sin violencia, sostiene Marcelo Ebrard

“Los personeros del bloque opositor buscan regresarnos a los años que ya superamos”, apuntó, y añadió que el Frente Amplio por México está destinado al fracaso porque Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y sus otros aspirantes representan el pasado. “Entonces los vamos a arrollar”, sentenció.

Dijo que a Santiago Creel ya lo derrotaron Andrés Manuel López Obrador y él en el año 2000. “Me da risa oír a Fox —otro panista— decir que él implementó lo de adultos mayores”, agregó, en referencia a sus intentos para acreditarse un programa también implementado por AMLO.

Marcelo Ebrard también sostuvo reuniones con representantes de la comunidad afromexicana, del sector salud y de cuidados, así como con productores y trabajadores cafetaleros y azucareros, a quienes agradeció su apoyo.

“Vengo a corresponder el apoyo que ustedes me han dado. A eso vengo: corresponder al respaldo, a la simpatía”, y auguró: “Si trabajamos juntos, y si ustedes me dan la oportunidad de trabajar con ustedes, vamos a lograr que este estado no tenga a 60% de su población en pobreza”, auguró.

Para hacerle frente a la miseria, expuso: “Nos falta traer más inversiones, nos falta modernizar la infraestructura, nos falta hacer crecer el sistema hospitalario y el sistema educativo, y nos falta ajustar lo que están estudiando los jóvenes en preparatoria, en universidades, a las necesidades nuevas del mundo, que está cambiando muy rápido”.

