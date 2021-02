Un policía municipal de Orizaba atendió a los medios desde la reja de palacio municipal donde trataba de impedir que la SSP se lo llevara junto a sus compañeros a El Lencero

“En la madrugada anduvieron trabajando elementos de la Fuerza Civil, saqueando casas, con adultos y niños dentro, se llevaron las cosas”, dijo un elemento de la policía de Orizaba que, junto con sus compañeros se resguardó dentro de palacio municipal para evitar que los desarmaran.

Decenas de familiares de los uniformados estuvieron afuera de palacio municipal para tratar de impedir el traslado de éstos a El Lencero.

Este sábado llegaron de forma sorpresiva elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para notificarles que serían desarmados y llevados a El Lencero, en Emiliano Zapata, situación a la que se negaron y por ello se encerraron en el edificio municipal.

Acusan a Fuerza Civil de saquear viviendas en Orizaba

“Llegan sin oficios y nos quieren llevar a El Lencero para practicarnos exámenes de confianza, hemos metido trabajo, nos quieren responsabilizar por acciones ajenas a nuestros trabajos (…) nosotros ya tenemos los exámenes, cada dos años nos llevan a la Academia”, indicó un uniformado que atendió a los medios locales desde el acceso principal de palacio.

“Nosotros no somos delincuentes como ellos, no estamos tapados de la cara como ellos, estamos identificados siempre”, agregó.

“Encuero a mi familiar y les entrego su pinche uniforme”

Al lugar llegaron familiares de los casi 80 elementos que permanecían encerrados en el patio de palacio municipal, quienes declararon en apoyo a los elementos y el temor que les genera el que se los lleve la SSP a la academia de El Lencero.

“A mi familiar lo encuero y les entrego (a la SSP) su pinche uniforme”, dijo una mujer que a gritos pedía no se llevaran a los policías, mientras que otra indicó que “ellos están en Orizaba para ayudar a la gente, no se vale que lleguen a quererlos culpar de cosas que no hicieron”.

