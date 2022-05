“Nos arrebataron una parte del corazón”, madres buscadoras marchan en Orizaba

En el marco de la celebración del Día de la madre, mujeres y hombre de familiares de desaparecidos marcharon por las calles de Orizaba, para exigir justicia y la aparición con vida de sus seres no localizados.

Encabezados por la representante del Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba Araceli Salcedo Jiménez, las mujeres recordaron que en el Día de las madres, todas las familias se encuentran festejando mientras las madres de los desaparecidos están a la espera de que las autoridades hagan su trabajo y den con el paradero de los cientos de hijos arrebatados.

“Hoy, mientras la mayoría de las madres celebran al lado de sus hijos, nosotras marchamos. Porque desde que nos arrebataron una parte del corazón al desaparecer a nuestros hijos, no hay paz, no hay descanso y mucho menos felicidad; en este día tan especial para la sociedad nosotras alzamos la voz para exigir justicia, porque no nos hemos cansado de buscar, porque aunque nos cierren las puertas, nosotras seguimos en pie, seguimos preguntando, seguimos averiguando y seguimos albergando la esperanza de hallar a aquellos que amamos, porque es por ellos por lo que nos llamamos madres.

“Porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida”, es la frase que nos acompaña en esta interminable búsqueda de nuestros seres queridos, pero también son las palabras con las que hemos rascado la tierra en busca de quienes no hemos vuelto a ver más, con la esperanza de encontrar una pista, un rayo de luz dentro de la oscuridad en la que nos quedamos al no saber nada de a quienes les dimos vida.

Refiriéndose a las fosas que el colectivo ha descubierto en la zona y de donde han recuperado varios cuerpos, expuso: “Y no importa cuántas veces nos cancelen las búsquedas en los cementerios de muerte que han arrojado una verdad que lacera al gobierno y que por eso muchas veces buscan callar. Nosotras seguiremos ahí, alzando la voz, dando esperanza a otras madres que, como nosotras, han perdido la razón de vivir; Hoy ya nadie nos calla y nuestro lema se ha vuelto nuestra fortaleza”.

Para finalizar, dijo que en el marco del Día de la Madre, ellas alzan la voz para exigir justicia, porque no se han cansado de buscar y aunque les cierran las puertas siguen de pie, preguntando, buscando, albergando la esperanza de hallar a los que aman.

“Es verdad que en estos años hemos logrado dar paz a algunas familias, pero aún son muy pocas, por eso es por lo que remarcamos que para nosotras hoy no es un día de celebrar, hoy es un día para demostrarle a la sociedad y al gobierno que no todo es felicidad, que hay quienes pasamos noches en vela, que no conocemos la paz y que no vamos a abandonar la lucha hasta encontrarlos”.

