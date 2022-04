No vacunarán contra el Covid-19 a menores de 5 a 14 años en Veracruz

El plan nacional de vacunación no tiene contemplado vacunar contra el covid-19 a los mayores de entre 5 a 14 años luego de que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) publicó la autorización para su uso, advirtió el delegado federal de programas sociales Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



En entrevista durante el inicio de la campaña “Más vale tarde que nunca” que busca vacunar a los rezagados, dijo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha hecho la recomendación para aplicar este biológica.



“Primero la OMS es quien da la orientación, hemos dicho y se sostiene que no es un sector de riesgo y eso es lo más importante. Cuando se empezó a vacunar de 15 a 17 es porque hubo un pequeño brinco pero era la novena causa de muerte, hay otras causas más como las adicciones, la violencia”.



El funcionario federal insistió en que los menores de edad no es un sector de riesgo y agregó que no se cuenta con la vacuna porque no existe como tal.



“La que existe para los refuerzos de 15 a 17. Por el momento no está contemplado en el Plan Nacional de Veracruz”, dijo desde el Gimnasio Omega.

Sobre el inicio de la campaña para los rezagados, dijo que a Veracruz llegaron 100 mil dosis más a fin de vacunar a quienes no han acudido por la razón que sea.



“Conciencia de que llevamos 10 semanas bajando estrepitosamente los contagios, no hay que confiarse, hay que venir a vacunarse. Acaban de llegar 100 mi dosis de vacuna más, tenemos suficientes y debemos apurarnos para que si hace falta más nos envíen”.



Huerta Ladrón de Guevara recordó que hay un 15 por ciento de veracruzanos que a pesar de tener acceso a la vacuna no han acudido y en el caso de los mayores de 60 años, se tiene un avance del 80 por ciento en la aplicación del refuerzo.



Además, dio a conocer que se abrirá la convocatoria para quienes deseen participar en la segunda fase de investigación de la vacuna Patria.



“Se van a poder a inscribir en una plataforma de Conacyt para participar en la segunda etapa. Quien vaya a la segunda fase van a tener una cobertura de seguimiento a su salud, sino porque será el seguimiento a los ciudadanos”.

Con información de AVC Noticias

