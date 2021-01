No tuve el poder para exigirles a Fidel Herrera y a Duarte adeudos de la UV: Arias Lovillo

El exrector de la UV Raúl Arias Lovillo dijo en conferencia que no tuvo el poder para cobrarle a los exgobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte los adeudos con la casa de estudios

Xalapa, Ver.- El aspirante a candidato independiente a la alcaldía de Xalapa, el exrector de la Universidad Veracruzana Raúl Arias Lovillo, reconoció que no tuvo el poder para cobrarle los adeudos a los exgobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte.

“Uno no tiene el poder para decir oiga o me paga o a ver cómo le hacemos. No es tan fácil, sin embargo, el tema se dificultó mucho más con el gobierno que me tocó lidiar mucho más, de Javier Duarte.

“Porque ahí si hubo más retraso todavía y una total incomprensión a diferencia de Fidel Herrera. Hicimos todo lo posible para que el gobierno del Estado pagara”, expresó.

En conferencia de prensa para dar a conocer su aspiración a la candidatura independiente a la alcaldía de Xalapa, reconoció que cuando concluyó su cargo como rector había un adeudo del estado de 700 millones de pesos por concepto de ISR.

En ese sentido, afirmó que le dijo al estado que pagara cuando quisiera, pero tenía que dejarlo “firmadito” para que quedara saldada la deuda con la UV, cosa que no sucedió.

“Ustedes paguen cuando quieran, así quedamos con el gobierno de Duarte al inicio, porque para él hubiera sido un alto costo político que entrando hubiese tenido un enfrentamiento de esta naturaleza con el rector de la Universidad Veracruzana”, abundó.

Incluso acusó a Duarte de haberle enviado “porros” a la USBI para cerrarla y evitar que diera su último informe de labores, lo cual calificó como un “atentado”.

Cuestionado en relación a la movilización que sí llevó a cabo la actual rectora, Sara Ladrón de Guevara, para reclamar los recursos, expresó que no quería hablar al respecto.

¿Se imagina usted en la administración (presidencia municipal) y que el de enfrente (Palacio de Gobierno) le haga algo así?, se le preguntó.

Expresó que son momentos históricos distintos, depende de cuál es el actor frente al cual hay que tratar, además de que hay diferentes formas de negociación.

Asimismo, sobre el reclamo del exbasquetbolista profesional Ramsés “Lulo” Benítez, por una supuesta deuda millonaria por despido injustificado, tras su salida de los Halcones UV Xalapa hace ya casi 10 años, el exrector afirmó que el problema no es con él, que estaba viviendo fuera del país, además de que la demanda fue contra los Halcones.

“Es como si un jugador de los Pumas queda fuera del plantel por razones deportivas y ese jugador ya sea que haya demandado al rector Juan Ramón de la Fuente o a José Narró, cómo lo juzgarían: como un total disparate.

Yo nunca firmé ningún documento que tuviera que ver con contratación de jugadores, de cómo se gestionaba el equipo. Yo como rector avalaba que la Fundación de la Universidad hiciera la gestión y el que conseguía el dinero era yo. Creo que es movido por circunstancias no muy claras y no voy a hablar más del tema, porque no es conmigo”, expresó.

Además, pidió que si se quiere hablar de honestidad se revise su declaración patrimonial porque a pesar de manejar cinco veces más que el presupuesto del ayuntamiento, en su haber sólo hay una casa.

Finalmente, al hablar sobre sus aspiraciones, definió que le gustaría hacer de la capital del estado un centro de cultural para que lograra un gran desarrollo y se convirtiera en una metrópoli digital.

Además, reconoció que será difícil reunir 12 mil firmas para ser candidato independiente y que no cuenta más que con los recursos que le dé el OPLE para participar en caso de lograr la candidatura.

