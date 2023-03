No se suspendieron clases en Centro de Atención Múltiple de Orizaba tras asesinato de maestra: SEV

Las clases en el Centro de Atención Múltiple 15 en el municipio de Orizaba no fueron suspendidas, pese al asesinato de la maestra de educación especial, Verónica Fernández, informó el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García.

La docente fue ultimada a balazos por sicarios, la tarde de este lunes a las afueras del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 15 en la ciudad de Orizaba.

No se suspendieron clases en Centro de Atención Múltiple 15 de Orizaba tras asesinato de maestra: SEV

“Se dio afuera de la institución, no dentro. Los compañeros de la Supervisión escucharon, salieron, después de la detonación de arma, pero no fue un hecho que fuera dentro de la propia institución (…) sí, como tal, sí, en la institución, normal”, subrayó.

El funcionario estatal, rechazó hablar sobre las líneas de investigación del caso y si se trató de una venganza o un asunto personal, ya que dijo ese trabajo le corresponde a la Fiscalía General del Estado; aunque afirmó se trabaja para dar con los responsables.

“La línea de investigación se va a dar, y a mí no me gustaría dar comentarios, no vaya a ser impropio. Lo primero que yo les puedo decir es que se va a dar con la o él responsable de este suceso”, asestó.

