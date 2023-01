No se descarta la desaparición de poderes en Sayula de Alemán: Congreso local

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Margarita Corro, advirtió que no se descarta la desaparición de poderes en el municipio de Sayula de Alemán.

Ante el conflicto que mantienen la presidenta municipal Lorena Sánchez Vargas y el síndico de Sayula de Alemán, Bartolo Grajales Lagunes, la legisladora, mencionó que se ha escuchado a ambas partes y hasta ahora no se ha llegado a una conciliación, lo que es lamentable.

No se descarta la desaparición de poderes en Sayula de Alemán: Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local

Te puede interesar:

“Ya se está platicando tanto con la alcaldesa como con la parte contraria, que en este caso fue el síndico, y en ambos lados ha habido ciertas circunstancias que no han sido totalmente legales. No olviden que el síndico incluso nombró un presidente interino cuando eso estaba fuera de la ley, él no estaba facultado para hacerlo”.

No obstante, aunque no se haya logrado conciliar, aseguró que tampoco se solapará a nadie.

“Aquí no se le solapa a nadie y vamos a evitar que sigan afectando a la ciudadanía que es la única que está pagando las consecuencias”, sentenció.

Señaló que ya no demora una respuesta por parte del Congreso Local en el tema, que garantice la gobernabilidad en ese municipio.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ