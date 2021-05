No permitirán injerencia del estado en nombramiento de nuevo rector: Beatriz Lira

Beatriz Lira indicó que la Junta de Gobierno de la UV no permitirá que el estado meta las manos en el proceso como ocurre en otros organismos

Xalapa, Ver.- La aspirante a la rectoría de la Universidad Veracruzana, Beatriz Lira Rocas, descartó que en el proceso de designación del nuevo rector o rectora vaya a haber injerencia del estado como se cree que la hay en otros poderes y organismos autónomos.

Refirió que los nueve integrantes de la Junta de Gobierno son quienes elegirán al sucesor de Sara Ladrón de Guevara, pero escuchando a la comunidad universitaria.

“Por eso han sido elegidos, porque son gente honorable y profesional. No podemos dudar de las instituciones que son quienes resguardan nuestro esquema de elección.

Yo no tengo ninguna duda de que los nueve notables se van a conducir con la honorabilidad y el respeto, no veo ningún problema. Hay muchas suspicacias, como es normal, pero yo no veo en ningún momento riesgo para nuestra autonomía”, afirmó.

Opinó que, por ejemplo, frente a las diversas situaciones complicadas que ha enfrentado la Casa de Estudios, los universitarios las han enfrentado de manera exitosa.

Lira Rocas también descartó que haya dados cargados hacia alguno de los aspirantes, toda vez que ello implicaría que la Junta de Gobierno no cumpla su papel.

