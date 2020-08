No permitir la libertad de expresión, retroceso de la democracia: PAN. Continúan los pronunciamientos a favor de la libertad de prensa en el Estado de Veracruz.

En pasados días, el Secretario de Gobierno del Estado, Eric Cisneros, amenazó a esta casa editorial enviando un mensaje, “el que se lleva se aguanta”.

Mediante una conferencia de prensa virtual, el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Doctor Tito Delfín Cano, señaló que la libertad de expresión no es un tema pequeño.

Libertad de expresión, importante para la democracia

“Cuando los gobiernos no permiten la libertad de expresión, estamos en el retroceso total de la democracia”.

Recalcó el panista, que la acción de Eric Cisneros, obedece a un asunto que se presenta en México, “donde gobierna Morena se reprime a los medios de comunicación”.

“Si El Dictamen, si el periódico que ustedes quieran le dice lo más terso de la crítica, ya amenazan hasta con meterlos a la cárcel y ya empieza todo un asunto”.

Amenaza Eric Cisneros a El Dictamen

Regular la libertad de expresión sería regresar al pasado: empresarios

Y enfatiza Tito Delfín, el tema que está sucediendo en Veracruz es solo el reflejo de un gobierno autoritario, represor que no le gusta la critica.

“Nuestro gran debate no es si se vende o no el avión, nuestro gran debate no tiene que ver con los temas pequeños, tiene que ver con temas como la libertad de expresión que eso sí es un tema gravísimo”.

Twitter @ElDictamen.