No le preocupa a Cuitláhuac García desaparición de poderes en Veracruz.

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez definió que no tiene ningún problema de que el Senado de la República proponga la desaparición de poderes en Veracruz tras la acusación de Ricardo Monreal y Dante Delgado de que existe abuso de poder en su administración.

“Adelante con lo que ellos consideren… no, no tengo ninguna opinión más que lo que he dicho”, enfatizó.

Asimismo, manifestó que no tenía ninguna opinión respecto de la audiencia que continúa en el penal de Pacho Viejo, la del secretario técnico de la Jucopo del Senado, José Manuel del Río Virgen.

En ese orden de ideas, destacó que tampoco tiene ningún inconveniente en que se revise el delito de ultrajes a la autoridad.

“Que se revise si gustan, no tenemos ningún problema… adelante no tengo ningún problema con eso”, expresó en relación a la Comisión Especial que se creó en el Senado para revisar los casos de abuso de poder.

Acompañará a Ricardo Ahued en su toma de protesta

Por otra parte, informó que estará presente en la toma de protesta del alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil.

Asimismo, dijo que probablemente le dé tiempo de acudir a la toma de protesta del alcalde de Emiliano Zapata y si todavía le alcanza el tiempo estará en una toma más, pero analiza en cuál.

En entrevista, comentó que están analizando quienes de su gabinete lo representarán.

“Vamos a enviar a algunos secretarios, secretarias, titulares, subsecretarios, directores generales a todas las demás regiones para atender la invitación que han hecho”, subrayó.

Recordó que esto se debe hacer entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, todo dependerá de los acuerdos que tomen cada uno de los cabildos.

En el caso de los ayuntamientos donde habrá consejos municipales, indicó que eso lo tendrá que decidir el Congreso del Estado.

“No sé en qué van, (la seguridad está garantizada), ah sí eso ya está, ya estamos en eso”, abundó.

Por otra parte, respecto de lo dicho por el alcalde electo de Xalapa, en el sentido de que iniciará su primer día de gestión dando banderazos de obra pública, el Mandatario indicó que contará con el respaldo de su administración.

Refirió que ya existe un convenio acordado con anterioridad y es que sacarán un proyecto conjunto para trabajar.

García Jiménez pidió a los nuevos alcaldes que aprovechen la oportunidad luego de que llegan muy legitimados tras la elección que fue concurrente y se elevó la participación ciudadana.

No le preocupa a Cuitláhuac García desaparición de poderes en Veracruz

“Traen mucho respaldo y, por lo tanto, deben actuar en consecuencia, atender y programar los cuatro años que van a estar para hacer un muy buen papel. Van a contar todos con el apoyo de un servidor”, afirmó.

Asimismo, aseguró que todavía no se confirma ningún caso del Covid-19 en su variante de Ómicron, incluso este lunes revisó los registros y siguen buscando, pero reconoció que seguramente van a presentarse.

“Por fortuna no, no van a variar las medidas sanitarias, las misma que hemos estado recomendando, las mismas que tenemos que tenemos que seguir”, añadió.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.