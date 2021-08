No hay niños graves o intubados por Covid-19 en Veracruz: gobernador

Xalapa, Ver.- En los Centros de Atención Médica Expandida de Covid-19 (CAME C-19) no se encuentran niños en estado crítico o intubados por padecer este virus en Veracruz, confirmó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

Menores contagiados viajaban con centroamericanos

Ante los rumores de que niños se encuentran delicados de salud en la entidad veracruzana al contraer el virus SARS-COV-2 (Covid-19), el mandatario estatal reveló que sólo tuvo registro de dos menores que eran transportados con otros migrantes en una caja de tráiler.

El caso se dio cuando detectaron que eran transportados de manera ilegal, personas en un vehículo que pretendía llegar al país vecino del norte, en busca del “sueño americano”.

Allí, encontraron a menores y adultos hacinados, sin condiciones para respirar y por ende, se contagiaron del virus en corto tiempo.

“Se contagiaron los indocumentados y contagiaron a los niños que iban ahí, fueron atendidos en el CAME, porque su condición es diferente, no están intubados. Es más, creo que ya salieron porque el CAME es una instancia de cinco o seis días máximo”, informó.

García Jiménez exhortó a la población en general para acudir a los centros de vacunación cuando su sector esté agendado y con ello aportar a evitar la propagación del virus.

Añadió que, sí se han registrado casos de menores de edad con este padecimiento pero que, por fortuna, no son de gravedad para estar intubados.

“Tenemos jóvenes con hospitalización, sí tenemos algunos, pero no hay una situación alarmista y lo que si vuelvo a insistir. A veces aclararlo trae cuestión contraproducente, de descuido. Un joven se puede agravar, en la etapa crítica llegó a fallecer uno”, culminó. INFORMACIÓN DE ARANTXA ARCOS

