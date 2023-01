Se aproxima la celebración del primer viernes de marzo en el municipio de Catemaco, y los brujos de la zona, ya se están alistando para realizar la tradicional misa negra en sus centros ceremoniales, que no irá acompañada con el sacrificio de animales para los rituales, de acuerdo a lo mencionado por el maestro de Ciencias Ocultas, Ángel Blanco.

El entrevistado dijo que serán respetuosos de la Ley de Protección Animal.

“No, los ancestros lo venían haciendo desde hace muchos años, pero bueno la temática de cada tiempo va cambiando y evolucionando, a los animales le damos prioridad a no sacrificar ni lastimarlos, nosotros no, cambiamos los rituales”, comentó.

En rueda de prensa, donde estuvo acompañado del Brujo Mayor, Unicornio Negro, el Brujo de Catemaco El Toro y el Brujo Satánico El Chacal, se dieron a conocer los detalles de este tradicional festejo en el municipio de Catemaco, Veracruz, donde las personas que acuden, piden principalmente la sanación espiritual, la sanación física y limpias espirituales.

También vienes por limpias y amuletos, para la salud y el dinero, o para despojos.

Además, se estarán manejando muchos los rituales a la madre tierra, con la finalidad de evitar los temblores, los fuertes ciclones que se han incrementado por el cambio climático y demás eventos catastróficos.

No habrá sacrificio de animales para la misa negra del primer viernes de marzo

No negó que existan personas que acuden a realizar trabajos para perjudicar a alguien en específico.

“Claro, es como todo, la gente va a pedir ayuda, a lo que venga y necesite, nosotros como brujos, curanderos debemos darles solución a su situación que ellos requieren y necesiten”, comentó.

Aunque no sean creyentes, invitaron a la población a acudir a llenarse de energía que hay en la zona de Catemaco.

“Lo que no embruja, encanta, aunque no sean creyentes, pueden ir a ver como es el evento, no hay sacrificios, lo cambiamos por lo que es la herbolaria, ya tenemos otro tipo de materiales, para que la gente no se espante y vaya a conocer más que nada”, concluyó.

