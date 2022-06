No habrá aumento en los costos del transporte público, asegura gobernador 

No habrá un incremento en los costos del transporte público de pasajeros en el estado de Veracruz, advirtió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



En su conferencia de este miércoles, indicó que dado que los precios de los combustibles “no han subido”no hay necesidad de incrementar el costo a pesar de la exigencia del sector.



“Recuerden que no ha habido incremento del combustible, de diésel y gasolina que es el principal insumo del transporte público concesionado (…) no corresponde el incremento del pasaje”.



De esta manera respondió a empresarios transportistas de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, que señalaron que las tarifas no se han actualizado desde hace 8 años.



En otro tema, el Gobernador dijo que siguen con la revisión de concesiones entregadas en años anteriores a empresas de grúas.

“Lastimosamente aprovechan la infracción de algunas personas e inmediatamente le imponen el arrastre al precio que quieren, al llevárselo a un corral le imponen una cuota diaria pero en las condiciones que nos las dejaron”.



Dijo que se harán modificaciones al reglamento pero que hay amparos que imponen trabas a este tipo de revisión y recordó que al inicio de su administración ya no existía un parque de grúas de la administración estatal y no es fácil comprar más unidades.



“Pagamos deuda, que nos demandan; pagamos una serie de legados de deudas de diferentes tipos. Damos prioridad a patrullas y grúas o hacemos infraestructura, tenemos que atender todo”.

Con información de AVC Noticias

