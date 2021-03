No es la primera vez que la FGE entrega restos humanos en bolsas: Solecito

El Colectivo Solecito de Veracruz condenó el actuar de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) que en días pasados entregaran los restos de un joven desaparecido en Las Choapas en una bolsa negra de plástico, pese a que diversas normas nacionales e internacionales obligan a las mismas a realizar ese procedimiento de forma digna, señaló la fundadora y vocera de dicho colectivo, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, quien aseguró que no es la primera vez que sucede algo así.

“A nosotros no nos han tocado esas situaciones, nada más que sí me dicen que no es la primera vez que sucede (…) Ellos simplemente no respetaron la Ley de Desaparición Forzada (…) Creo que incurrieron en una falla terrible y tienen que pagar por ella”.

“No respetaron la Ley de Desaparición Forzada”

Asimismo, consideró que no hay justificación para hacer entrega del cadáver en esas condiciones, pues las autoridades relacionadas con el tema conocen perfectamente los protocolos, inclusive, en caso contrario, podrían haberse apoyado con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) u otros organismos.

Dijo que los protocolos de notificación y entrega de restos humanos implican de la participación multidisciplinanaria, ya que se hacen, incluso, hasta peritajes externos para que la persona pueda estar confiada en que se le están entregando los restos de su familiar y se hacen acompañar por un psicólogo por si la persona se pone mal, juristas, antropólogos o algún médico, por lo cual, consideran que no se cuenta con personal capacitado en las fiscalías para atender este tipo de situaciones, lo cual es lamentable, pues al incumplir con estos preceptos, las y los titulares de las dependencias tendrán la función extra de supervisar que se apliquen.

“Eso nos debe de quedar de experiencia para que Fiscalía asegure que cada entrega se haga con el estricto protocolo y en las mejores prácticas (…) Están haciendo cosas por desidia, por negligencia, por corrupción (…) No hay justificación, tampoco puede haberla porque como te decía, hay una ley específica para ello, aspectos de salubridad porque tú no puedes andar con un cuerpo en una bolsa y te subas a un camión, hay un proceso específico para el manejo de un cadáver”.

Te puede interesar:

Igualmente, externó su respaldo al colectivo de Coatzacoalcos por este penoso acontecimiento, incluso, explicó que se unirían en una manifestación de apoyo, sin embargo, se logró hacer esto del conocimiento de las autoridades pertinentes por parte de ellos para que se actuara en consecuencia, por lo que hizo un llamado al gobierno de Veracruz a que se respeten los protocolos y que las entregas se hagan con todo el respeto que merecen las víctimas y sus familias.

“Desde el mismo principio de la búsqueda debe de empezar con estos protocolos; de hecho, no sólo están los protocolos de aquí sino los de la ONU y de la Cruz Roja Internacional, que son de las mejores prácticas”.

No es la primera vez que la FGE entrega restos humanos en bolsas: Solecito

Y es que, en un comunicado este fin de semana, el Colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos denunció el hecho calificando este trato como “cruel, degradante, inhumano y revictimizante” hacia la familia Aguirre Chablé cuando esperaba la entrega de su familiar, Eladio Aguirre Chablé, quien desapareció el pasado 21 de abril de 2020 en el municipio de Las Choapas.

Posteriormente, este mismo fin de semana, la fiscal Verónica Hernández Giadáns anunció el inicio de las investigaciones mediante la carpeta de investigación FGE/FIN/16/2021 para fincar las probables responsabilidades en contra de los servidores públicos que violentaron la ley general de víctimas y los protocolos homologados de búsqueda e investigación.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.