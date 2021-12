“No dejaremos que mequetrefes usen el Estado de Derecho para lastimar a Veracruz”

Esta tarde llegaron al penal de Pacho Viejo, en Coatepec, los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado Rannauro, con la finalidad de poder ingresar para dialogar con José Manuel “N”, secretario Técnico de la Jucopo del Senado de la República.

Gobierno de Veracruz violenta los derechos de José Manuel

A su llegada, atendieron en la banqueta del Cereso a los medios de comunicación que lo esperaban. Ahí, defendieron lo dicho días atrás, en el sentido de que el gobierno de Veracruz está violentando los derechos humanos de José Manuel y otros considerados presos políticos.

Dante aseguró que José Manuel está siendo víctima de un agravio y defendió la teoría de que nunca intervino en el proceso electoral y menos en el crimen del excandidato René Tovar, por lo que “no hay pruebas para culparlo, las autoridades no las tiene”, aseguró.

“No hay pruebas para inculpar a Del Río Virgen”

“Nos consta la honorabilidad de José Manuel del Río, nos consta que jamás fue notificado y ha sido ultrajado, nunca fue requerido por la autoridad en términos del 14 y 16 constitucional (…), cuando la delincuencia organizada detiene a una persona, la lleva a una casa de seguridad porque es un secuestro, cuando el secuestro se da por funcionarios del gobierno en turno, los traen a la cárcel, como ocurre en este caso (…) habrá responsabilidades y no vamos a ser tapadera de nadie, vamos a evitar que mequetrefes utilicen el estado de derecho para lastimar la sociedad”, aseguró el senador Dante Delgado Rannauro.

Por su parte, Ricardo Monreal dijo que los jueces locales “tienen la oportunidad de sacudirse y actuar con dignidad y decoro en la impartición de justicia, ya es hora de que se dignifique la impartición de justicia en Veracruz (…) No hay nada que involucre a Del Río Virgen en este caso, pero no quiero meterme en tema jurídico, vamos a estar recibiendo la información y la Fiscalía tiene obligación de entregarnos todo”.

El entrevistado dijo que no han podido hablar con el imputado, pero sí con los familiares, agregando que a su llegada al Cereso de Pacho Viejo les fue impedido el acceso por protocolos, sin embargo, se dijo respetuoso de la situación y seguirá pendiente del tema y de los varios que tienen documentados donde se violentan los derechos de las personas.

Un reportero le cuestionó a Ricardo Monreal si este tema estaría siendo usado para descartarlo como aspirante a la candidatura presidencial, a lo que el político respondió tajante que no, “es una cosa aparte, hoy no lo diré, no lo quiero contaminar, quiero decirle a los veracruzanos que mi visita es limpia (…) mi preocupación por lo que está pasando en Veracruz es un sentimiento auténtico, mi preocupación por lo que está pasando, no puedo y no voy a callar”.

“No dejaremos que mequetrefes usen el Estado de Derecho para lastimar a Veracruz”

Finalmente, retomó el tema de los jóvenes detenidos, dijo, injustamente, pero también recibirán los casos de actores políticos que se encuentran detenidos como Tito Delfín y Rogelio Franco Castán.

