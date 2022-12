Niña cae en socavón en Coatzacoalcos 

Una menor de ocho años de edad resultó con lesiones en piernas y brazos cuando la banqueta sobre la que caminaba colapsó a sus pies cayendo cerca de tres metros de altura; presumiblemente el hundimiento se originó por una fuga de agua.

Los hechos se dieron el jueves ocho de diciembre sobre la calle Fresnos de la colonia Pensiones del Estado, cuando la mejor identificada como Frida A. L. M. caminaba sobre la banqueta cuando está se hundió de forma repentina.

La pequeña venía acompañada de su abuelita, quien con la ayuda de un conductor que circulaba por el lugar, lograron rescatar a la menor.

“De repente ya no la ví, me asomé al hueco y no la veía, cuando logré verla le pedí que se quedará quieta y caminara hacia una parte donde había más arena para poderla sacar”, narró la angustiada abuelita, quien prefirió omitir su nombre por cuestiones de seguridad.

Afortunadamente la menor de edad resultó únicamente con lesiones menores, sin embargo, la fuga de agua no ha sido reparada pese a que ya fue reportada en más de una ocasión ante la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).

Es de recordar que recientemente el organismo operador de agua potable anunció el cierre de la presa por turbiedad, por lo que los habitantes de esta colonia no cuentan con el suministro del vital líquido y cuando el agua comienza a llegar está se fuga por la tubería rota.

Previamente a qué se generará el socavón que lesionó a la menor de edad, se han hundido en dos ocasiones unidades colectoras de basura.

Con información de AVC Noticias

