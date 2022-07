Niega ORFIS que Veracruz esté sobreendeudado como asegura MC

De acuerdo al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), el estado de Veracruz, no se encuentra sobreendeudado, dijo la titular, Delia González Cobos, quien negó que se haya registrado un aumento en la deuda que alcanza supuestamente los 47 mil millones de pesos.

Entrevistada en el WTC de Boca del Río, González Cobos, dijo desconocer de dónde sacó dicha información el Movimiento Ciudadano (MC), debido a que las cifras que presentó públicamente, no corresponden a los informes del ORFIS.

“A mí me llama la atención que se señale un periodo en que se manejan números, se salta un periodo y se manejan otros números, me parece que hay una intención de señalar algo que no existe, los resultados los hemos publicado y atendido debidamente “, comentó.

Detalló que los resultados de las auditorías que realiza el Orfis son completamente públicos.

ORFIS niega que Veracruz esté sobreendeudado como asegura el MC

En específico dijo que el informe que presentó el partido Movimiento Ciudadano, no corresponde a las cifras del Órgano de Fiscalización Superior.

“Yo lo que digo es que hemos presentado los resultados que no coinciden con lo que veo en los medios, son números distintos y prefiero que se señale la fuente exacta porque cuando omitimos una parte y mencionamos otros números llama la atención”, concluyó.

